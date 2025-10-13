Ruszają zapisy na jubileuszową V edycję Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna

15 października 2025 – to data, którą każdy miłośnik biegania w naturze powinien zaznaczyć w swoim kalendarzu! Już w najbliższą środę ruszają zapisy na Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna 2026. Wyjątkowa, V edycja biegu, odbędzie się w dniach 24–26 kwietnia 2026 roku na malowniczej Wysoczyźnie Elbląskiej.

Organizatorzy zapowiadają prawdziwe święto trailowego biegania, w otoczeniu dzikiej przyrody i wzniesień Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Tradycyjnie już na uczestników czekają zróżnicowane dystanse:

Ryk Jelenia – 103 km, ±2300 m przewyższenia

Wycie Wilka – 54 km, ±1160 m

Kwik Dzika – 22 km, ±800 m

Pisk Lisa – 13 km, ±500 m

Huk Sowy – 6 km, ±160 m

Tegoroczna edycja „Ryku Jelenia” zyska status wydania specjalnego. Najdłuższy dystans przekroczy barierę 100 km i poprowadzi uczestników po zupełnie nowych, nieodkrytych dotąd ścieżkach Wysoczyzny Elbląskiej. To ukłon w stronę biegaczy, którzy szukają ekstremalnych wyzwań. Najkrótsze dystanse, to z kolei szansa dla wszystkich tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biegami trail oraz ultra i chcą poznać wyjątkowe szlaki regionu.

- Niezmiernie cieszymy się, że już po raz piąty będziemy mieli okazję gościć w Elblągu, Tolkmicku i na całej Wysoczyźnie Elbląskiej setki biegaczy z całego kraju i z zagranicy. Na nasz jubileusz szykujemy kilka niespodzianek, jak chociażby wydłużenie najdłuższego dystansu do magicznej bariery +100 km oraz prelekcje. Wydarzenie będzie trwało cały weekend, więc mam ogromną nadzieję, że zawodnicy zostaną w naszym regionie kilka dni i będą mieli okazję nie tylko pobiec w zawodach, ale także poznać nasz region wspólnie z całymi rodzinami. Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna to już w tym momencie największa impreza biegowa w naszym województwie i jedna z większych tego typu imprez w naszym kraju, Mam wielką nadzieję, że przyszłoroczna edycja będzie jeszcze lepszą okazją do promocji Wysoczyzny Elbląskiej oraz popularyzacji aktywności fizycznej w otoczeniu pięknej natury” – mówi Piotr Matkiewicz z Labosport Polska, organizator zawodów.

Podczas Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna 2026 nie zabraknie także biegów dla najmłodszych. Rywalizacja w kategorii Junior rozegra się w niedzielę, 26 kwietnia na dystansach od 200 do 1000 metrów. Każdy uczestnik otrzyma na mecie medal i będzie mógł poczuć prawdziwe sportowe emocje.

Treningi „Odkryj nieodkryte, poznaj Wysoczyznę!”

W oczekiwaniu na samą imprezę, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, organizatorzy zapraszają na cykl otwartych treningów biegowych, których celem jest promocja regionu Zalewu Wiślanego i Wysoczyzny Elbląskiej, a także szlifowanie formy przed startem.

W planie każdego spotkania:

Krótkie przedstawienie terenów, na których odbywać się będą treningi,

wspólna rozgrzewka,

wycieczka biegowa w dwóch grupach:

początkującej: 6–8 km i zaawansowanej: 10–15 km.

Harmonogram treningów:

Elbląg / Bażantarnia – 17.10 (piątek), godz. 16:00

Próchnik / Szwajcaria Próchnicka – 8.11 (sobota), godz. 10:00

Kadyny / Lasy Kadyńskie – 14.11 (piątek), godz. 18:30 (prosimy zabrać latarki)

Tolkmicko / Święty Kamień – 22.11 (sobota), godz. 10:00

Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna to nie tylko zawody, ale przede wszystkim okazja do odkrywania jednego z najbardziej urokliwych regionów Polski. 24-26 kwietnia 2026 r. szykuje się niezapomniany weekend dla całych rodzin.

Odkryj nieodkryte - poznaj Wysoczyznę!

Zapisy już od 15 października 2025 r. na: www.ultrawysoczyczna.pl