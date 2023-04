Sejmowa komisja na temat elbląskiego portu

11 kwietnia odbyło się w Warszawie posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jednym z tematów była informacja na temat sytuacji Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. w kontekście budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną oraz warunków żeglugowych na drodze wodnej, łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Zachęcamy do obejrzenia zwiastuna z posiedzenia. Pełny zapis z komisji można obejrzeć na stronie Sejmu.

Podczas posiedzenia prezydent Elbląga przedstawił argumenty przemawiające za tym, aby nasz port, który jest przygotowany na przyjmowanie statków towarowych i pasażerskich, nadal był własnością miasta. Zaprezentował również opinię prawną, która jednoznacznie mówi, że rzeka jest własnością Skarbu Państwa i to on jest odpowiedzialny za pogłębienie do końca toru wodnego na rzece Elbląg.

- Jedyne czego potrzebujemy, aby wykorzystać potencjał portu, w który jako samorząd zainwestowaliśmy ok. 100 mln zł jest pogłębienie przez Rząd toru wodnego na rzece Elbląg, należącego do Skarbu Państwa. W Elblągu nie ma akwenu ani basenu portowego, bo jest to rzeka. Apeluję do Rządu aby wykonał swoje zadanie – mówił prezydent Witold Wróblewski.

- Jeśli przymuszacie samorząd do tego, aby oddał 51% udziałów w swoim porcie i warunkujecie to tym, że wykonacie pogłębienie toru wodnego, należącego do Skarbu Państwa, jeżeli przejmiecie port – to nie jest to fair – mówił Marek Sawicki, Przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. – Z tej dyskusji jasno wynika, że samorząd nie domaga się od Rządu żadnych pieniędzy oczekuje tylko, że tor wodny, który nie należy do miasta, zostanie przygotowany, aby cała infrastruktura portowa mogła się rozwijać, właściciele już sobie z tym poradzą. Dopóki nie ma toru wodnego, trudno cokolwiek rozwijać. Tu mamy do czynienia z sytuacją, w której państwo wyrzeka się toru wodnego do Elbląga i twierdzi, że to ma pogłębić miasto – mówił Przewodniczący Sawicki.

Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Rządu z Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Aktywów Państwowych utrzymywał, że zadanie to nie leży w gestii państwa. - Pozostały odcinek stanowiący tzw. kwestię sporną jest infrastrukturą portową i nie leży on po stronie administracji morskiej – mówił Grzegorz Witkowski Wiceminister Infrastruktury. Jednocześnie jednak przyznał, że za infrastrukturę dostępową do portu – którą jest właśnie tor na rzece Elbląg, odpowiedzialny jest Urząd Morski.

Podczas posiedzenia przewodniczący sejmowej komisji poruszył również kwestię kolportowanej w Elblągu ulotki, podpisanej przez Andrzeja Śliwkę. Przewodniczący pytał wiceministra Aktywów Państwowych, kto i za czyje pieniądze ją kolportuje. W odpowiedzi usłyszał, że komitet społeczny na rzecz rozwoju portu. - Ja mimo wszystko przekażę tę ulotkę Premierowi, bo tu nie jest podpisany żaden komitet, tylko Andrzej Śliwka, ani minister ani komitet. Ta ulotka sama się ocenia, jak mamy prowadzić uczciwą kampanię na rzecz tego portu, to zachęcam, żeby była ona uczciwa - dodał Marek Sawicki.

Pełny zapis posiedzenia dostępny jest na stronie www.sejm.gov.pl/

Przypominamy jednocześnie, że do 7 maja trwa głosowanie w sprawie przyszłości elbląskiego portu. Głosować można poprzez wypełnienie papierowej ankiety, które dostępne są między innymi w Urzędzie Miejskim, Ratuszu Staromiejskim, CRW Dolinka i centrach handlowych. Głosować można również elektronicznie na platformie ankieta.elblag.eu

Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii!

Urząd Miejski w Elblągu

---materiał płatny---