Skrzyżowanie otwarte, koniec z objazdami

(fot. Miasto Elbląg)

Skrzyżowanie al. Piłsudskiego z ul. płk. Dąbka po remoncie zostało otwarte w pełni dla kierowców. Na swoje stare trasy wracają autobusy linii nr 19 i 21, czynne są już też przystanki tramwajowe przy targowisku miejskim.

Prace na skrzyżowaniu ul. Dąbka z al. Piłsudskiego trwały od czerwca. Drogowcy m.in. przebudowali torowisko tramwajowe, wymienili nawierzchnię drogi, przebudowali przystanki tramwajowe, sygnalizację świetlną, doświetlili także przejścia dla pieszych i drogę dla rowerów. Całość kosztowała 3,8 mln zł.

Ruch na skrzyżowaniu w pełni przywrócono w środę po południu, a od czwartku 6, listopada, na swoje stare trasy wróciły autobusy linii nr 19 i 21, uruchomiono też przystanki tramwajowe przy targowisku miejskim.

red.

  • I elegancko
  • w kooooońcu!!!!
  • @pila - Tylko czemu brak strzałki w prawo przy sygnalizatorze a tak miało być pięknie
  • Kilka lat patriotyczna władza dawała na remonty kościołów a teraz Tusk daje na drogi. To jest atak na naszą wiarę. Nie widzicie że on chce doprowadzić nasze katedry do ruiny a potem sprzedać Niemcom? Otwórzcie oczy
    Katolicka Polska(2025-11-06)
  • Wyznaczenie lewoskrętów z pasa jazdy na wprost jest bardzo niebezpieczne. I nie powinno mieć tam miejsca. Wystarczyło przenieść przystanki za skrzyżowanie. Zbliżają się przymrozki, opady śniegu, a na tym skrzyżowaniu bez linii nie wiadomo kto gdzie ma jechać. Jeszcze to przekierowanie pasa prawoskrętu z Dąbka w Piłsudskiego przy wieżowcu na kostkę Polbruk. Naprawdę nie wystarczyło pieniędzy żeby wymienić nawierzchnię zatoki na asfalt i usunąć ten krawężnik? Proszę zobaczyć też jak wygląda nawierzchnia na Piłsudskiego i oznakowanie. Nie wymieniono warstwy ścieralnej i nie odnowiono oznakowania. Efekt byłby dużo lepszy.
    Obserwator drogowiec.(2025-11-06)
