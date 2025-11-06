Skrzyżowanie otwarte, koniec z objazdami

Skrzyżowanie al. Piłsudskiego z ul. płk. Dąbka po remoncie zostało otwarte w pełni dla kierowców. Na swoje stare trasy wracają autobusy linii nr 19 i 21, czynne są już też przystanki tramwajowe przy targowisku miejskim.

Prace na skrzyżowaniu ul. Dąbka z al. Piłsudskiego trwały od czerwca. Drogowcy m.in. przebudowali torowisko tramwajowe, wymienili nawierzchnię drogi, przebudowali przystanki tramwajowe, sygnalizację świetlną, doświetlili także przejścia dla pieszych i drogę dla rowerów. Całość kosztowała 3,8 mln zł.

Ruch na skrzyżowaniu w pełni przywrócono w środę po południu, a od czwartku 6, listopada, na swoje stare trasy wróciły autobusy linii nr 19 i 21, uruchomiono też przystanki tramwajowe przy targowisku miejskim.