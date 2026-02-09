 Specjaliści z zakresu logopedii i neurologopedii poszukiwani

Elbląskie Centrum Usług Społecznych poszukuje specjalistów, którzy zrealizują usługę społeczną - terapia neurologopedyczna i logopedyczna dla mieszkańców Elbląga. Zadnie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025/2026. Podmioty świadczące usługi logopedyczne i neurologopedyczne mogą składać oferty do 17 lutego br.

Zamówienie zostało podzielone na trzy części indywidualnych zajęć terapeutycznych dla 50 osób:

I - 600 godzin dla 15 osób,

II - 600 godzin dla 15 osób,

III - 800 godzin dla 20 osób.

Usługa polega na prowadzeniu indywidualnej terapii neurologopedycznej i logopedycznej, poprzedzonej diagnozą. Każde zajęcia trwają 60 minut, a zakres wsparcia dla jednej osoby może obejmować do 40 godzin terapii, w zależności od potrzeb. Zajęcia mają zostać przeprowadzone do 21 grudnia br.

Oferty można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Szczegóły ogłoszenia oraz pełna dokumentacja dostępne są pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/1251161

Termin składania ofert upływa 17 lutego o godz. 9. Zachęcamy podmioty świadczące usługi logopedyczne i neurologopedyczne do zapoznania się z warunkami postępowania i złożenia oferty.