Stoczniowa w remoncie

W drugiej połowie maja ma się zakończyć remont ul. Stoczniowej. Prace, które prowadzi Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, mają kosztować 470 tys. złotych. Zobacz zdjęcia.

Remont ul. Stoczniowej rozpoczął się w poniedziałek. W pierwszym etapie roboty dotyczą chodnika od strony I LO i pałacyku, w dalszym etapie planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni.

- W związku z tym miejsca parkingowe będą czasowo wyłączone z użytkowania. W miarę postępu robót wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu. O kolejnych etapach i utrudnieniach będziemy informować na bieżąco. Prosimy pieszych oraz kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do aktualnego oznakowania – informują władze miasta.

Prace mają się zakończyć w drugiej połowie maja i kosztować 470 tys. zł. Realizuje je Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w ramach bieżącego utrzymania dróg.