Świętowali otwarcie urzędu

Mieszkańcy, władze i zaproszeni goście świętowali dzisiaj uroczyście otwarcie nowego urzędu gminy w Rychlikach. Był przemarsz ze starego do nowego budynku wraz orkiestrą i honorowymi sztandarami. Otwarcie symboliczne, bo do nowego miejsca pracownicy urzędu przeprowadzą się po majówce. Zobacz zdjęcia.

Nowy budynek urzędu gminy pełnił przez wiele lat funkcję przedszkola. Od czasu gdy z powodu niżu demograficznego przedszkole przeniesiono do obiektów niedalekiej szkoły, budynek stał pusty. W 2019 roku powstał pomysł o przeniesieniu tu urzędu gminy, by poprawić warunki pracy urzędników i obsługi mieszkańców. Modernizacja kosztowała 7 mln złotych, z czego prawie 6 mln pochodziło z rządowego programu Polski Ład. Przetarg na prace władze gminy rozstrzygnęły w sierpniu 2024 roku, dzisiaj oficjalnie otwarto budynek, choć przenosiny urzędników dopiero przed nimi.

- Przenosimy się do nowego budynku po majówce. Do dotychczasowego budynku urzędu przeprowadzi się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który także funkcjonuje w trudnych warunkach – mówi Zbigniew Lichuszewski, wójt gminy Rychliki. – Kolejne inwestycja przed nami, bo za chwilę zaczynamy termomodernizację szkoły za 4,5 mln złotych, z czego 3,5 mln pozyskaliśmy z KPO. Prace potrwają do końca września – dodaje wójt.

Uroczystość otwarcia nowego urzędu była przygotowana z pompą. Przedstawiciele władz, zaproszeni gości i mieszkańcy (w sumie kilkaset osób) przemaszerowało przez wieś spod dotychczasowego urzędu do nowej siedziby w asyście sztandarów honorowych, orkiestry OSP z Zielonki Pasłęckiej i strażaków-ochotników z Rychlik. Na miejscu odegrano hymn narodowy, nie zabrakło przemówień licznie zaproszonych gości (m.in. przedstawicieli wojewody, władz regionu i samorządowców) oraz podziękowań od wójta Zbigniewa Lichuszewskiego wszystkim, którzy przyczynili się do tej inwestycji.

Nowa sala sesyjna Rady Gminy w Rychlikach (fot. RG)

- Wielu samorządowców obawia się realizacji takich inwestycji, bo podnoszą się głosy o tym, że władza dba o swoje wygody, A to jest przecież wyraz troski i szacunku wobec obywateli, którzy codziennie załatwiają swoje sprawy w urzędzie. Gratulacje dla pana wójta i was wszystkich. To, że my dzisiaj tu jesteśmy, to jest też też wyraz wielkiego uznania wobec waszej pracy, waszej działalności – mówił zaproszony na uroczystości poseł PiS Andrzej Śliwka.

W nowej siedzibie urzędu gminy w specjalnie przygotowanej do tego sali będą odbywać się również sesje Rady Gminy, będzie się tu także mieścił Urząd Stanu Cywilnego.