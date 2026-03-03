Taki ma być Stadion Krakusa

Miasto ma już decyzję środowiskową w sprawie modernizacji Stadionu Krakusa. To niezbędny dokument, by ubiegać się o pozwolenie na budowę. Nadal nie wiadomo, skąd samorząd pozyska dofinansowanie na inwestycję, która może kosztować nawet 20 mln zł.

Budowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego z prawdziwego zdarzenia to jedna z wyborczych obietnic prezydenta Michała Missana. Sprawdziliśmy, na jakim etapie jest jej realizacja. Przypomnijmy, że Stadion Krakusa ma powstać do 2027 roku, jego budowa może kosztować nawet 20 mln zł.

- Na realizację inwestycji poszukujemy źródeł zewnętrznych między innymi w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – mówiła nam jeszcze w grudniu 2025 roku Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

Miasto opublikowało już decyzję środowiskową w sprawie tej inwestycji, która jest niezbędnym dokumentem do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Można w niej wyczytać, jak stadion ma wyglądać po modernizacji.

„Planuje się budowę stadionu lekkoatletycznego z boiskiem piłkarskim oraz terenem rozgrzewkowym. Inwestycja zakłada również budowę zadaszonej trybuny dla gospodarzy na 573 osoby i niezadaszonej dla gości o pojemności 60 miejsc. A także: kontenerowych budynków stanowiących zaplecze sanitarne trybun, budynków kas wraz z projektem zagospodarowania terenu, w tym niwelację terenu i budowę schodów, pochylni terenowych, konstrukcji oporowych, niezbędnej infrastruktury technicznej, utwardzeń, stanowisk postojowych, wiaty śmietnikowej, ogrodzenia oraz rozbiórkę dwóch nieużytkowanych budynków kas oraz istniejących trybun i nawierzchni sportowych” – czytamy w załączniku do decyzji środowiskowej, w którym mowa także o przebudowie i termomodernizacji byłego hotelowca.

Stadion ma spełniać wymogi IVa klasy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Co oznacza, że będzie można tu organizować mistrzostwa Polski „w ograniczonym zakresie” (w tym kategorii U16), mitingi międzynarodowe i ogólnopolskie, zawody okręgowe, lokalne. Obiekt ma być też dostępny dla mieszkańców.

Bieżnia stadionu ma mieć sześć torów (w tym osiem torów na prostej), w środku będzie znajdować się boisko piłkarskie na potrzeby rozgrywek III ligi. Na stadionie będą także zamontowane: rów z wodą do biegu z przeszkodami,skocznia do skoku wzwyż (2 sztuki), koku o tyczce, skoku w dal (2 tory), rzutnię do rzutu dyskiem lub młotem, pchnięcia kulą (2 sztuki) i rzutu oszczepem (2 szt.). Dodatkowo na terenie rozgrzewkowym zaplanowano prostą bieżnię sześciotorową o długości 60 m jak i ścieżkę o długości 300 m i szerokości 2,5 m.

Dokumentację inwestycji sporządziła na zlecenie miasta firma AKINT, kosztowała 287,4 tys. zł.

- Proponowane rozwiązania dotyczące stadionu lekkoatletycznego zostały przygotowane we współpracy i przedstawione środowiskom sportowym, które po modernizacji mają być głównymi użytkownikami tego obiektu – wyjaśniała nam jeszcze pod koniec 2025 roku Joanna Urbaniak.

Przypomnijmy, że w 2025 roku mieszkańcy Elbląga zdecydowali w głosowaniu, że obiekt będzie nosił nazwę Stadion Krakusa.