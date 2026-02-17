Tarcza Wschód: dialog i bezpieczeństwo

Ponad 1100 spotkań, tysiące przejechanych kilometrów i stały kontakt z samorządami – tak w liczbach wygląda działalność zespołów CIMIC, które wspierają realizację programu „Tarcza Wschód" na wschodniej i północno-wschodniej flance kraju. Warmińsko-mazurskie jest jednym z dwóch regionów, gdzie spotkań było najwięcej.

Zespoły CIMIC (Civil-Military Co-operation), tworzone przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, odpowiadają za bieżącą współpracę z administracją publiczną i lokalnymi społecznościami. W przypadku Narodowego Programu Odstraszania i Obrony „Tarcza Wschód", ich zadaniem jest przekazywanie informacji o założeniach programu, a także zbieranie pytań, uwag i wniosków, zgłaszanych przez samorządy.

Zespoły działają na terenie województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego – regionów o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Oprócz nich działania prowadzi także Taktyczny Zespół Wsparcia CIMIC, funkcjonujący na poziomie ponadregionalnym.

Od rozpoczęcia działalności zespołów, tj. od 5 maja 2025 r. do 6 lutego 2026 r., żołnierze CIMIC zrealizowali łącznie 1144 spotkania z przedstawicielami administracji publicznej, służb i instytucji współpracujących, pokonując w tym czasie ponad 32,9 tys. kilometrów. Najwięcej spotkań odbyło się na obszarze odpowiedzialności 20 Przemyskiej Brygady OT oraz 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT.

Fot. zespół prasowy 4W-MBOT

Zespoły CIMIC pozostają także w stałym kontakcie z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz Strażą Graniczną, co pozwala na skoordynowane działania informacyjne na obszarach objętych realizacją programu.

Współpraca z samorządami ma charakter dwustronny. Żołnierze CIMIC przekazują informacje o celach i postępach realizacji „Tarczy Wschód", a jednocześnie zbierają zgłoszenia dotyczące m.in. kwestii organizacyjnych, formalnych i prawnych. Wszystkie zapytania trafiają do właściwych komórek merytorycznych, gdzie są analizowane i otrzymują odpowiedzi.

Elementem wsparcia informacyjnego jest także broszura przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, poświęcona programowi „Tarcza Wschód". Materiały te, dystrybuowane za pośrednictwem zespołów CIMIC, trafiają do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz pomagają w komunikacji z mieszkańcami terenów objętych projektem.

„Tarcza Wschód" to program ukierunkowany na odstraszanie potencjalnych przeciwników, ograniczanie ich mobilności oraz zwiększanie ochrony żołnierzy i ludności cywilnej w sytuacji zagrożenia. Nie jest to projekt związany z przeciwdziałaniem migracji, lecz element długofalowej transformacji Sił Zbrojnych RP, realizowany z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i we współpracy z samorządami.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej, dedykowanej „Tarczy Wschód": https://tarczawschod.wp.mil.pl/