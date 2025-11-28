Seniorzy z całego województwa warmińsko-mazurskiego już tradycyjnie spotykają się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu, aby uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu – Targach Seniora – Teraz My!. Tegoroczna edycja to kulminacyjny punkt projektu "Wizje dojrzałości - Akademia Twórczego Seniora 60+" i odbędzie się 5 grudnia w godz. 10:00–14:30. Jak co roku, przygotowano bogaty program atrakcji skierowanych do osób dojrzałych oraz ich rodzin.

Celem Targów jest podsumowanie działań, realizowanych w ramach projektu pn. "Wizje dojrzałości - Akademia Twórczego Seniora 60+", integracja międzypokoleniowa, promocja aktywnego stylu życia w dojrzałym wieku, a także prezentacja lokalnych instytucji i firm, których oferty skierowane są do seniorów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać się z ekspertami w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i aktywnego stylu życia, a także obcować ze sztuką i muzyką, które towarzyszą wydarzeniu. Na scenie wystąpią artyści i zespoły seniorskie, zapewniając rozrywkę i niezapomniane emocje.

W programie m.in.:

Spotkanie z aktorką Barbarą Bursztynowicz

Koncert Bartka Krzywdy z zespołem z utworami dawnych lat, w tym piosenki Wodeckiego, Jantar i Majewskiej

z utworami dawnych lat, w tym piosenki Wodeckiego, Jantar i Majewskiej Spektakl teatralny „Fioletowy kapelusz" w wykonaniu grupy projektu Wizje dojrzałości – Akademia Twórczego Seniora 60+

w wykonaniu grupy projektu Wizje dojrzałości – Akademia Twórczego Seniora 60+ Wystawa fotograficzna uczestników projektu Wizje dojrzałości – Akademia Twórczego Seniora 60+

Targi Seniora to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń, poznania nowych inicjatyw oraz spędzenia czasu w inspirującym, twórczym gronie.

Wydarzenie zostało objęte wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz dofinansowane ze środków finansowych samorządu Miasta Elbląga. Warto przyjść i aktywnie spędzić czas w wyjątkowej atmosferze Światowida!

Kiedy: 5 grudnia, godz. 10:00-14:30

Gdzie: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid", Elbląg

Nie przegap tej wyjątkowej okazji – dołącz do Targów Seniora i baw się razem z nami!