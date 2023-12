Tego chcą radni: więcej Piekarczyków i kwiatów w centrum

Po wnioskach radnych prezydent dodał do projektu budżetu Elbląga na 2024 rok kilka wydatków na łączną kwotę ponad pół miliona złotych. Jednym z nich jest sfinansowanie pięciu nowych Piekarczyków. Głosowanie nad budżetem już 27 grudnia.

Budżet Elbląga na 2024 rok ma wynieść ponad 890 mln złotych. Wydatki majątkowe (w tym na inwestycje) mają wynieść ponad 100 mln zł, a deficyt - 22 mln i zostać pokryty ze środków z lokat założonych przez władze miasta w poprzednich latach. Najwięcej pieniędzy z inwestycyjnej puli w 2024 roku będzie przeznaczonych na budowę kąpieliska przy ul. Spacerowej (45,6 mln zł), na liście znalazły się również m.in.: rewitalizacja Wyspy Spichrzów (budowa nabrzeży - 13,4 mln zł), modernizacja Przedszkola nr 8 przy ul. Bema (2,5 mln zł), przebudowa stadionu przy ul. Agrykola (1 mln zł) i budowa miejsc parkingowych przy ul. Kumieli (550 tys. zł).

Po debacie budżetowej okazało się, że radni złożyli kilka wniosków o dodatkowe wydatki. W projekcie budżetu władze miasta znalazły m.in. pieniądze na rewitalizację placu katedralnego (250 tys. złotych z rezerwy celowej na wniosek radnego Krzysztofa Konerta z klubu prezydenckiego) i remont schodów przy SP nr 9 (60 tys. zł na wniosek radnej Haliny Sałaty z PiS, ma go sfinansować miejska spółka EPGK). Prezydent uwzględnił też cztery wnioski złożone przez klub Platformy Obywatelskiej: 50 tys. zł na pięć kolejnych figurek Piekarczyka, 40 tys. zł na organizację konferencji o zdrowiu „w ramach przynależności Elbląga do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polski, środki na zakup 15 kasków rowerowych dla policji (ok. 4 tys. zł) oraz ponad 150 tys. zł na ukwiecenie i zazielenienie centrum Elbląga.

Projekt budżetu na 2024 rok pozytywnie zaopiniowali na wtorkowym posiedzeniu członkowie komisji finansowo-budżetowej Rady Miejskiej. Głosowanie na forum całej Rady odbędzie się 27 grudnia.