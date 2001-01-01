UWAGA!

Tragedią podczas prac na sieci energetycznej

Fot. KPP PSP Braniewo

Podczas prac modernizacyjnych sieci energetycznej doszło do tragedii. Nie żyje pracownik firmy energetycznej.

- W poniedziałek 15 września służby ratunkowe zostały wezwane do zdarzenia, które miało miejsce w pobliżu miejscowości Ławki w gminie Wilczęta - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. -
       Podczas prac modernizacyjnych sieci energetycznej doszło do nieszczęśliwego wypadku. Pomimo wysiłku pracowników oraz ratowników nie udało się uratować 44-letniego mężczyzny.
       Na miejscu zdarzenia pracowali strażacy ochotnicy z OSP Ławki, OSP Wilczęta, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusze policji oraz ratownicy medyczni.
       Dodatkowo na miejsce przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Gdańska.

