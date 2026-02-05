Tu jest praca

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

- MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik, elektromechanik sprzętu AGD, elektromonter, elektryk, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik pojazdów samochodowych/elektromechanik, mechanik samochodowy-wulkanizator, monter turbin/wirników, pomocnik elektromontera-operator minikoparki, pomocnik montera, operator maszyn CNC/tokarz-frezer, tokarz (karuzelowy/NC/wirników), spawacz, wulkanizator;

- STOLARSKIEJ: kierownik produkcji-branża meblowa, lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, magazynier, montażysta mebli, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, pilarz piły panelowej, stolarz-frezer frontów meblowych, stolarz, szlifierz meblowy, tapicer meblowy, technolog produkcji mebli;

- BUDOWLANEJ: cieśla, kierowca-brukarz, monter instalacji wodno-kanalizacyjnych, monter sieci i instalacji, murarz, pracownik ogólnobudowlany, robotnik budowlany, robotnik budowlany-kierowca, tynkarz, zbrojarz;

- SPECJALIŚCI: instruktor ds. kulturalno-oświatowych, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), organizator społeczności lokalnej, osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, pracownik biurowy, specjalista, specjalista/podinspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji, zootechnik oceny;

- PEDAGOGICZNEJ: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, nauczyciel przyrody, nauczyciel fizyki, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel geografii, pedagog specjalny, wychowawca;

- USŁUGOWEJ: fryzjer/ka, opiekun/ka PCK, opiekun medyczny, przedstawiciel handlowy;

- INNE: handlowiec-manager, kierowca kat. C+E, kierowca kat. B, krojcza/czy, leśniczy, myjkowy pojazdów ciężarowych, pracownik do produkcji reklam, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik produkcji, pracownik gospodarczy, strażnik działu ochrony, szwacz/ka maszynowa, sprzątaczka/ pracownik utrzymania czystości;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe), salowa, specjalista ds. logistyki, operator maszyn pralniczych;