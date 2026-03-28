Udany rewanż Truso

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso Elbląg pokonały przed własną publicznością MKS II Oknoplast Gniezno 33:25, rewanżując się tym samym rywalkom za porażkę w pierwszej rundzie.

Drużyna Marty Czapli bardzo chciała zrewanżować się Gnieźniankom za przegraną w listopadzie minionego roku 29:36. Wtedy gospodynie meczu przystąpiły do rywalizacji wzmocnione kilkoma zawodniczkami z Orlen Superligi Kobiet. Dziś natomiast (28 marca) do Elbląga przyjechały bez nich i już nie prezentowały się tak dobrze jak w meczu pierwszej rundy.

Worek z bramkami rozwiązała Adrianna Ziemińska, a na 2:2 trafiła Alicja Ratajczyk. Nieźle wyglądała gra z kołową i gdy po raz drugi już piłkę w siatce umieściła Oliwia Fudal, było 5:5. W kolejnych minutach meczu na parkiecie dominowały Elblążanki, które grały nieźle w defensywie, do tego świetnie biegały do kontrataków i rzuciły sześć kolejnych bramek. W 11. minucie Truso prowadziło 11:5. Gnieźnianki zdołały trafić dopiero po sześciu minutach z rzutu karnego i od tego czasu gra znów się wyrównała. W 22. minucie przyjezdne zmniejszyły dystans do pięciu trafień, jednak w kolejnych akcjach znów musiały kilkukrotnie wyjmować piłkę z siatki. W 25. minucie przewaga gospodyń wynosiła dziewięć goli (20:11). Przewinienia w defensywie i kilka interwencji bramkarki MKS II, pozwoliły przyjezdnym zmniejszyć straty do przerwy do pięciu bramek. Po 30 minutach gry było 20:15.

Zaraz po zmianie stron do siatki trafiła Hanna Urbaniak i Adrianna Ziemińska, a gdy kontrę wykończyła Otylia Szulc, było 23:16. Gnieźnianki próbowały zmniejszyć dystans, jednak przewaga Truso oscylowała wokół sześciu-siedmiu goli. Po dwóch z rzędu trafieniach Alicji Ratajczyk, było 29:21. Jeden z rzutów karnych obroniła Alicja Wanatowska, udało się także przeprowadzić kilka kontrataków. Podopieczne Marty Czapli prezentowały się zdecydowanie lepiej od rywalek, wygrały 33:25 i zasłużenie zgarnęły trzy punkty.

Energa MKS Truso Elbląg - MKS II Oknoplast Gniezno 33:25 (20:15)

Truso: Górska, Wanatowska - Ziemińska 6, Urbaniak H. 6, Ratajczyk 5, Kolasa 4, Tomaszewska 3, Fudal 2, Lewandowska 2, Biernat 2, Sadowska 1, Szulc 1, Urbaniak G.1, Pożoga, Sankowska.