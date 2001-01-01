W tych zawodach czeka praca

Kilkudziesięcioma ofertami pracy dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu. Zobacz, w jakich zawodach można znaleźć obecnie zatrudnienie.

Oferty ogólnodostępne w branży:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik, elektromechanik sprzętu AGD, elektromonter, elektryk maszyn i urządzeń przemysłowych, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, mechanik pojazdów samochodowych/elektromechanik, mechanik samochodowy- wulkanizator;

BUDOWLANEJ: cieśla, inżynier budowy, murarz, operator minikoparki/koparkoładowarki, operator ładowarki teleskopowej, operator żurawia budowlanego, pracownik budowlany-murarz, zbrojarz;

STOLARSKIEJ: frezer frontów meblowych, kierownik produkcji (branża meblowa), lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, operator traków taśmowych, pilarz piły panelowej, stolarz meblowy, szlifierz meblowy, tapicer, technolog-produkcja mebli;

SPECJALIŚCI: asystent sędziego, audytor wewnętrzny, księgowa/wy-samodzielne stanowisko, księgowa/wy, młodszy specjalista w biurze inwestycji, pielęgniarka, pomoc dentystyczna, pracownik ds. pozyskiwania funduszy unijnych, referent/podinspektor ds. wydawania, cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami w wydziale KT, mistrz/st. mistrz projektowania, budowy i utrzymania terenów zielonych, specjalista/podinspektor ds. obsługi budżetowej jednostek podległych Radzie Miejskiej w Elblągu, specjalista/podinspektor ds. planowania potrzeb finansowych, ocen, analiz i sprawozdawczości, starszy inspektor ds. BHP;

PEDAGOGICZNEJ: logopeda, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przedmiotu biznes i zarządzanie, nauczyciel przyrody, nauczyciel psycholog, pedagog specjalny;

USŁUGOWEJ: barman-kelner, fryzjer damsko-męski, handlowiec-menager, kucharz, opiekun/ka PCK, sprzedawca na stacji paliw;

INNE: bosman-konserwator obiektu, brygadzista w firmie sprzątającej, kierowca kat. C, kierowca kat. B, kierowca-brukarz, konstruktor odzieży, pracownik fizyczny-pomocniczy, pracownik reklamy-monter, szwaczka;

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie): asystent kas samoobsługowych, kasjer sprzedawca, przedstawiciel handlowy/opiekun klienta

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu:elblag.praca.gov.ploraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia:psz.praca.gov.plOsoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pleures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg