Więcej miejsc do parkowania przy Agrykola

380 tys. złotych – na tyle oszacowano koszt budowy nowych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Agrykola, których domagali się mieszkańcy w budżecie obywatelskim. Prace na zlecenie miasta ma wykonać komunalna spółka Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Kilka lat temu miasto zbudowało kilkanaście miejsc parkingowych przy ul. Agrykola m.in. na wysokości cmentarza żołnierzy radzieckich. Teraz przyszedł czas na drugi etap, o który zabiegali mieszkańcy w budżecie obywatelskim. Za wnioskiem w tej sprawie głosowało 439 osób, prace oszacowano na 380 tys. złotych.

Na odcinku od kościoła do zjazdu na plebanie ma powstać 13 dodatkowych miejsc parkingowych, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami. Na jednej z komisji gospodarki i klimatu Marek Pawlikowski, dyrektor Zarządu Dróg, deklarował, że prace mają być zrealizowane przed 1 listopada.

Miasto właśnie ogłosiło, że zamierza w tzw. trybie in-house podpisać umowę na wykonanie prac z komunalną spółką – Elbląskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej. Poza budową nowych miejsc postojowych obejmą one m.in. remont chodnika i wykonanie oznakowania .