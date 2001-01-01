UWAGA!

Wsparcie dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek wylania Kumieli

Fot. Michał Skroboszewski, arch. portEl.pl

Zapraszamy przedstawicieli firm, poszkodowanych wskutek ubiegłotygodniowego wylania rzeki Kumieli do punku informacyjnego, który powstał w ramach współpracy Urzędu Miejskiego w Elblągu z Oddziałem ZUS w Elblągu w celu ich wsparcia.

Eksperci ZUS i Urzędu Miejskiego będą dostępni w najbliższy wtorek - 12 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul . Łączności 1 w godz. 10:00 – 12:00, sala 301.

Podczas bezpośrednich rozmów i konsultacji przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się z możliwymi formami pomocy.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego przedstawią możliwe ulgi w spłacie podatku od nieruchomości. Dotyczą one:

  • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
  • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek
  • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Doradca Oddziału ZUS w Elblągu zaproponuje natomiast najdogodniejszą formę pomocy związaną z:

  • odroczeniem terminu płatności składki;
  • rozłożeniem na raty należności z tytułu składek, kosztów egzekucyjnych;
  • umorzeniem należności z tytułu składek, kosztów egzekucyjnych;

Pomoże także w wypełnieniu niezbędnej dokumentacji oraz poinformuje o etapach rozpatrywania wniosku.

Zachęcamy do skorzystania z bezpośredniego wsparcia i konsultacji. Przypominamy jednocześnie, że ECUS przyjmuje wnioski od osób fizycznych poszkodowanych w wyniku zalania.

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga

