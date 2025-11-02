Rockowo, o hejcie, w Elblągu

Teatr Komedii Valldal po raz pierwszy pojawi się w Elblągu, na zaproszenie Stowarzyszenia Elbląska Scena Kultury. Zaprezentuje swój autorski Hejt School Musical. Spektakl już 19 listopada, są jeszcze bilety!

Krytyczne spojrzenie na polską szkołę (i nie tylko) w rytmie rocka – to Hejt School Musical w pigułce.

- Wymagający i zastraszani nauczyciele, roszczeniowi rodzice, zdolni, ale bezwzględni wobec siebie uczniowie. W tym spektaklu oberwie się wszystkim. Również szkolnym kółkom recytatorskim - czytamy o musicalu na stronie Teatru Komedii Valldal. - Drapieżny tekst, rockowa muzyka, dynamiczna choreografia, piękne retro-kostiumy i widowiskowa gra świateł. To spektakl, którego będą obawiali się wszyscy – od woźnej po kuratora.

- Niestety polska szkoła jest wdzięczną materią, żeby zrobić taki musical. Staraliśmy się być na tyle wiarygodni, na ile się da, dlatego przy powstawaniu scenariusza brały udział nasze dzieciaki, które grają na co dzień w teatrze. To po części ich opowieści o tym, jak wygląda życie uczniów, ale też rozmowy z nauczycielami szkół. W tym spektaklu obrywa się wszystkim, nauczycielom, rodzicom, uczniom... - mówi dyrektor teatru Tomasz Czarnecki, który jest jednocześnie współautorem scenariusza (wraz z Szymonem Jachimkiem) i reżyserem spektaklu. – Przyglądamy się patologicznym zachowaniom w tym trudnym ekosystemie, jakim jest szkoła – tłumaczy.

Tomasz Czarnecki przyznaje, że to, jaka jest szkoła, mówi też wiele o tym, jakie jest społeczeństwo w ogóle

- To miejsce, gdzie zderzają się ludzie różnych pokoleń i z różnych powodów. Są np. nauczyciele, dla których edukacja to misja, są tacy, dla których to po prostu praca i są tacy, którzy wykonują ją z braku lepszej dla nich opcji. W szkole spotykają się dzieci z różnych domów, różnych rodzin. Bywa, że rodzice przekładają swoje ambicje na dzieci. W spektaklu pokazujemy, że dużą wagę przywiązuje się do wyników, do osiągnięć szkolnych. Główna bohaterka trafia do szkoły im. Lepszych od Reszty. Pani dyrektor bardzo duży nacisk kładzie na rankingi i chce, żeby jej szkoła była zawsze na pierwszym miejscu. Jednocześnie zaraża tą „chorobą” uczniów, którzy wierzą, że jak będą np. lepsi z matematyki, to będą lepsi od innych. Potem takie zachowania ludzie przenoszą na dorosłe życie – opowiada Tomasz Czarnecki.

Mowa o takim szkolnym życiu, w którym uczeń, który dostał cztery plus, otrzymuje pytanie: dlaczego nie piątkę?

- Jako teatr często pokazujemy coś w krzywym zwierciadle, przerysowujemy pewne schematy. Z Hejt School Musical wiąże się jednak pewna gorzka satysfakcja, kiedy przychodzą do nas widzowie, uczniowie i nauczyciele i mówią: „Panie Tomku, to jest nasza szkoła, to jest o mnie, o mojej mamie, o naszej dyrektorce...”. Dobrze, że jesteśmy blisko ludzkich problemów, ale przerażające, że coś, co miało być krzywym zwierciadłem, okazuje się czyjąś rzeczywistością, a słyszymy o tym od widzów z różnych części Polski...

Hejt School Musical ma też w sobie jednak miejsce na nadzieję.

- Nie możemy być naiwni i żyć w poczuciu, że hejt całkiem zniknie i będzie kolorowo - przyznaje Tomasz Czarnecki. – Problem nienawiści i hejtu widzimy na wszystkich polach, ale chcemy pokazać, że warto szukać wokół siebie ludzi, którzy są nam podobni i ich się trzymać. To może być grupa teatralna, to może być harcerstwo, mała społeczność, gdzie uda nam się budować mikroświaty pozbawione tych złych cech. Najgorsza jest samotność w świecie nienawiści i konkurencji – podkreśla nasz rozmówca.

Jednocześnie przestrzega m. in. przed myleniem hejtu z konstruktywną krytyką.

- Mamy prawo mówić o tym, co nam się nie podoba, choć warto znaleźć na to właściwą formę – tłumaczy Tomasz Czarnecki. – W życiu nie od każdego usłyszymy same miłe słowa, tak wygląda świat i nie wszyscy muszą być naszymi przyjaciółmi - dodaje.

Hejt School Musical zostanie wystawiony 19 listopada 2025 r. o godz. 12 w Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu. Dodajmy, że w ok. 40-osobowej obsadzie wystąpi dwoje elblążan: Maciej Markowski oraz Eliza Tomczyńska.

- To będzie nasz pierwszy wyjazdowy Hejt School Musical, bardzo się cieszymy, zastanawiamy się, jak to wyjdzie na tak ogromnej przestrzeni – podkreśla Tomasz Czarnecki. – Dlatego wybraliśmy taki rockowy, dynamiczny tytuł, który mamy nadzieję, poniesie na tej hali widownię. Elblążanie często przyjeżdżają do nas, fajnie, że teraz my możemy przyjechać do was. Zapraszamy!

Od redakcji: Bilety są dostępne tutaj, więcej o spektaklu i Teatrze Komedii Valldal tutaj.