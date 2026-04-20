Wuj Kopernika poszukiwany

 Elbląg, Głównym celem naukowców jest próba odnalezienia we fromborskiej bazylice szczątków Łukasza Watzenrode,
Głównym celem naukowców jest próba odnalezienia we fromborskiej bazylice szczątków Łukasza Watzenrode,

W katedrze we Fromborku trwają poszukiwania pochówku wuja Mikołaja Kopernika - biskupa Łukasza Watzenrode. Badania archeologiczne są prowadzone w "krypcie kanonickiej" w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja. Dokonano tam interesujących odkryć, jak podkreśla Robert Szaj z Fundacji Nicolaus Copernicus, wręcz unikatowych.

- Potwierdzono istnienie największego w Polsce odkrytego podczas badań archeologicznych zbioru ornatów jedwabnych. Odkryto unikatowe elementy odzieży liturgicznej wykonane z jedwabiu, w tym największy zbiór sutann jedwabnych. Znaleziono także kielichy z drewna, ze skóry oraz z papieru. To także największy tego typu zbiór w Polsce - mówi Robert Szaj z Fundacji Nicolaus Copernicus.

Głównym celem naukowców jest próba odnalezienia we fromborskiej bazylice szczątków Łukasza Watzenrode oraz innych biskupów z XVI wieku.

Łukasz Watzenrode (1447–1512) był wpływowym biskupem warmińskim, dyplomatą i mecenasem sztuki, który po śmierci ojca Mikołaja Kopernika otoczył siostrzeńca opieką. Jako brat matki astronoma, zapewnił mu wykształcenie w Krakowie i we Włoszech oraz pomógł w karierze kościelnej, działając aktywnie w Prusach Królewskich.

Na tym etapie nie ma jeszcze rozstrzygających informacji dotyczących jego miejsca pochówku we Fromborku. Badania będą kontynuowane. Są one prowadzone przez Fundację Nicolaus Copernicus we współpracy z naukowcami. Projekt "Copernicus 2043" jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Nauka dla Społeczeństwa".

Przypomnijmy, że w 2005 roku odnaleziono szczątki Kopernika w pobliżu czwartego ołtarza w prawej nawie katedry (naprzeciw wejścia bocznego). Powtórny pogrzeb astronoma odbył się 22 maja 2010 roku w katedrze we Fromborku.


