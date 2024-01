Wybory samorządowe 7 kwietnia

O tej dacie powiedział w środę na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbyłaby się wówczas 21 kwietnia.

- Z jednej strony mamy wczesne święta wielkanocne (31 marca - 1 kwietnia – red.), z drugiej strony chcielibyśmy ominąć ryzyka długich weekendów – mówił Donald Tusk na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. To do premiera RP należy decyzja o wyznaczeniu terminu wyborów. Zgodnie z przepisami musi ją formalnie ogłosić do 30 stycznia.

Ze słów Tuska wynika, że wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia, druga tura wyborów na wójta, burmistrza, prezydenta (tak gdzie będzie potrzebna wyborcza dogrywka) - 21 kwietnia. Nie wiadomo, czy partie rządzące obecnie w Polsce pójdą do tych wyborów jako szeroka koalicja.

- Gdyby to tylko ode mnie zależało, to chętnie bym poszedł jako Koalicja 15 października. To są wybory samorządowe, więc zrozumiem jeśli nasi partnerzy zdecydują się na samodzielny start. Nie rozmawialiśmy o tym w sposób wiążący. Są za i przeciw. Na pewno nie będę niczego narzucał. Moim zadaniem, jako lidera Koalicji Obywatelskiej, będzie osiągnięcie maksymalnie dobrego wyniku i potwierdzenie tego, co stało się 15 października, także w sejmikach wojewódzkich. Jestem otwarty na różne scenariusze – stwierdził Donald Tusk.