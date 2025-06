Wymusił pierwszeństwo motocykliście

Kierowca peugeota nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście, który po zderzeniu wymagał medycznej pomocy i został przewieziony karetką do szpitala. Policjanci wyjaśniają, jak doszło do zdarzenia.

Do zdarzenia doszło dziś (2 czerwca) po godz. 17 na skrzyżowaniu ul. Fromborskiej z ul. Sobieskiego. 70-letni kierowca peugeota, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa i wjechał w nadjeżdżający od strony Krasnego Lasu motocykl kierowany przez 25-latka. Doszło do zderzenia, motocyklista został zabrany do szpitala na badania.

Policjanci wyjaśniają szczegóły zdarzenia, obaj kierowcy byli trzeźwi. Na miejscu zdarzenia występują utrudnienia w ruchu drogowym.