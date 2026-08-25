Zamkną ruch na Saperów

Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że wykonawca robót planuje 26 i 27 sierpnia na ul. Saperów wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej. W związku pracami w godz. 7-16 nastąpią odcinkowe zamknięcia tej ulicy dla ruchu pojazdów wraz z wprowadzeniem objazdów.

Etap I: zamknięcie odcinka ul. Saperów od ul. Józefa Bema do ul. Ludwika Mierosławskiego:

Objazd od ul. Józefa Bema w kierunku ul. Saperów będzie poprowadzony przez ul. Józefa Bema, ul. Tadeusza Kościuszki i ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Objazd od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Józefa Bema poprowadzony będzie przez ul. Wspólną, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Elizy Orzeszkowej i ul. Józefa Bema.

Etap II: zamknięcie odcinka ul. Saperów od ul. Ludwika Mierosławskiego do ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego:

Objazd od ul. Józefa Bema w kierunku ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego będzie poprowadzony przez ul. Józefa Bema i ul. Tadeusza Kościuszki.

Objazd od ul. od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Józefa Bema poprowadzony będzie przez ul. Wspólną, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Elizy Orzeszkowej i ul. Józefa Bema.

26 sierpnia (środa) dojazd do Starostwa Powiatowego będzie możliwy wyłącznie od ul. Piechoty, a przyległy parking będzie w tym dniu wyłączony z ruchu. W związku z powyższym zalecamy wcześniejsze zaplanowanie trasy, korzystanie z dróg alternatywnych oraz zwracanie szczególnej uwagi na tymczasowe oznakowanie i polecenia służb kierujących ruchem.