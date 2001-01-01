 Zapraszamy na Giełdę Kolekcjonerską do Kadyn

W Kadynach, w otoczeniu zabytkowego pałacu, w dniach 13-14 września odbędzie się pierwsza Giełda Kolekcjonerska. Zapraszamy wystawców i odwiedzających!

Kadyny są wioską o bogatych tradycjach historycznych, pięknie położoną nas Zalewem Wiślanym, na skraju Wysoczyzny Elbląskiej. Nie przypadkiem tę miejscowość na swoją letnią rezydencję wybrał ostatni niemiecki cesarz. I to właśnie w otoczeniu tego zabytkowego pałacu odbędzie się pierwsza Giełda Kolekcjonerska w Kadynach.

Zapraszamy wystawców i odwiedzających. Jest możliwość zaparkowania z jednoczesnym ustawieniem stoisk przy samochodach. W razie złej pogody przewidziane są miejsca w obszernych salach w budynkach na terenie majątku. Zaleca się, by uczestnicy giełdy zabrali ze sobą własne stoły i krzesła.

Na miejscu istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia. Liczba noclegów w Kadynach jest jednak ograniczona i wskazane są wcześniejsze uzgodnienia. Dla przyjezdnych gości czekają też inne atrakcje: spacery po malowniczych zakątkach Wysoczyzny Elbląskiej, sporty wodne, rejsy wycieczkowe po Zalewie Wiślanym z pobliskiego Tolkmicka (do 14 września), plaża, stadnina koni.

Uwadze zainteresowanych polecamy także osiemnastowieczny klasztor na wzgórzu oraz jeden z najstarszych w Polsce dębów – Dąb Bażyńskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Prosimy o kontakt pod nr tel. 55 231 61 20 lub 694 700 560.