 "Zielony piknik dźwięków” w „Światowidzie" już 3 grudnia

„EkoDźwięki: Muzyka z Natury i dla natury” to innowacyjny projekt edukacyjno-artystyczny, którego celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz łączenie tworzenia muzyki z promocją postaw proekologicznych (świadomość klimatyczna, zrównoważony rozwój, recykling, ochrona przyrody).

Głównym założeniem jest wykorzystywanie dźwięków natury (np. szum liści, śpiew ptaków, odgłos deszczu), zgiełku domowego i miejskiego (np. warkot samochodów, dźwięk klaksonu, hałas odkurzacza) oraz instrumentów z recyklingu do tworzenia muzyki, edukowania o ochronie środowiska oraz ich wpływie na nasze samopoczucie.

Projekt realizowany jest poprzez szereg działań edukacyjno-artystycznych skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych. Wydarzenia odbywają się w sześciu miejscowościach województwa warmińsko-mazurskiego, angażując i aktywizując mieszkańców wokół muzyki i ekologii. Projekt edukuje, inspiruje i integruje uczestników wokół kreatywnych przedsięwzięć – pikników muzyczno-ekologicznych, warsztatów (tworzenia instrumentów z recyklingu, rejestrowania różnorodnych dźwięków, komponowania utworów z wykorzystaniem nagranych dźwięków oraz recyklingowych instrumentów. Dźwięki, które nas otaczają mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie, zdrowie psychiczne i fizyczne, często nieświadomie kształtując nasze emocje. „Zanieczyszczenie dźwiękowe” spowodowane hałasami, zgiełkiem domowym i miejskim powoduje stres i napięcie, zaburza jakość snu, przyczynia się do obniżenia nastroju. Tymczasem harmonijne dźwięki natury przyczyniają się do wzrostu kreatywności, obniżają napięcie, poprawiają nastrój.

3 grudnia, w godz. 8.30 – 12.00 w Centrum Spotkań Europejskich w Elblągu (Plac K. Jagiellończyka 1) odbędzie się „Zielony Piknik Dźwięków”. Piknik będzie wydarzeniem, które łączyć będzie elementy muzyki, edukacji oraz działań proekologicznych. Podczas pikniku zaśpiewa zespół Centrum Uśmiechu. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w warsztatach, grach i zabawach w pięciu strefach:

Strefa eko

Strefa dźwięku

Strefa sensoryczna

Strefa recyklingu

Strefa edukacyjna

Zapraszamy do zapisów: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl



