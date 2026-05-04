Zmiana w miejskiej promocji

Wiceprezydent Elbląga Piotr Kowal będzie tymczasowo bezpośrednio zarządzał promocją miasta. To efekt zmiany w Departamencie Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego.

Jak się dowiedzieliśmy, dotychczasowa dyrektor departamentu Magdalena Puzdrowska, nie pełni już swoich obowiązków w urzędzie.

- W związku z podjęciem nowych obowiązków zawodowych przez obecną Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki, umowa na zastępstwo została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 30 kwietnia 2026 r. – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Biuro Prezydenta Elbląg.

Magdalena Puzdrowska kierowała miejską promocją od 2 września 2024 roku na podstawie umowy o pracę na zastępstwo. W takich przypadkach urząd nie musi ogłaszać konkursu. Czy teraz będzie ogłoszony konkurs? Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że departamentem promocji i turystyki może docelowo pokierować ktoś z obecnej kadry urzędników.

- Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji bezpośredni nadzór nad Departamentem sprawować będzie wiceprezydent Elbląga Piotr Kowal – dodaje Biuro Prezydenta Elbląga.

Jak się dowiedzieliśmy, Magdalena Puzdrowska rozpoczęła pracę w Muzeum Archelogiczno-Historycznym jako specjalista ds. promocji.