Zmiana warty u strażaków

Brygadier Łukasz Kochan, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, dzisiaj oficjalnie przeszedł na emeryturę i rozpoczyna życie polityka. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że będzie kandydował do Senatu z listy PiS. Jego następcą w komendzie został bryg. Jarosław Gryciuk, który dotychczas był komendantem w Olsztynie, a swoją służbę zaczynał przed laty właśnie w Elblągu. Zobacz zdjęcia z uroczystości u strażaków.

Łukasz Kochan ma 42 lata, pochodzi z Braniewa. Zawodowym strażakiem został w 2004 roku, pnąc się po szczeblach strażackiej kariery i zdobywając kolejne stopnie pożarniczego wykształcenia – jest inżynierem pożarnictwa, ma za sobą m.in. studia podyplomowe dotyczące zarządzania w administracji publicznej. W 2016 roku został komendantem miejskim PSP w Elblągu, to za jego kadencji powstała nowa siedziba elbląskich strażaków przy ul. Łęczyckiej. Dzisiaj w tym właśnie miejscu odbyło się uroczyste pożegnanie komendanta w związku z jego odejściem na emeryturę.

- To dla mnie szczególny dzień. Dzisiaj jest 31 sierpnia i to nie jest przypadkowa data, która została przeze mnie wybrana na dzień zwolnienia ze służby, bo to Dzień Wolności i Solidarności – mówił bryg. Łukasz Kochan.– Przez te 20 lat służby zawodowej i ponad 20 w OSP spotkałem na swojej drodze wielu życzliwych mi ludzi i ta życzliwość pozwoliła mi trwać w tej służbie, stać na straży bezpieczeństwa mieszkańców i czerpać z tego duża satysfakcję. Przez te 20 lat starałem się budować relacje, w pierwszej kolejności ze strażakami i myślę, że są one bardzo dobre – mówił odchodzący komendant, dziękując m.in. samorządowcom, innym służbom mundurowym oraz politykom, wychwalając owocną współpracę z obecnymi na uroczystościach: posłem PiS Leonardem Krasulskim („gdyby nie życzliwość pana posła, nie udałoby się zbudować tej komendy”) i wiceministrem aktywów państwowych Andrzejem Śliwką („wielokrotnie wspierał pan nas i wspiera”).

- Dziękuję za tę służbę, chociaż nie ukrywam, że trochę krótką, bo dobrych oficerów w Państwowej Straży Pożarnej nigdy dość – mówił nadbryg. Tomasz Komoszyński, warmińsko-mazurski komendant PSP. - Odbyliśmy kilka rozmów przed tą ostateczną decyzją pana komendanta. Nie udało mi się niestety pana komendanta zatrzymać w służbie, ale wiem, że ta determinacja i charyzma pana komendanta pozwoli się też realizować w innych dziedzinach i tego panu serdecznie życzę. Myślę, że może pan odejść z naszej służby i z komendy z podniesionym czołem, bo oddał pan serce i trochę zdrowia – mówił komendant wojewódzki.

Nowym komendantem miejskim PSP w Elblągu został 45-letni bryg. Jarosław Gryciuk. Jest magistrem inżynierem pożarnictwa, ma za sobą studia podyplomowe z zarządzania kryzysowego. Służbę zawodowego strażaka rozpoczął w 2000 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Elblągu. W 2008 roku został przeniesiony do Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim, gdzie systematycznie awansował aż do stanowiska komendanta (od 2017 r.). W 2020 roku został komendantem Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie.

Nowym komendantem PSP w Elblągu został bryg. Jarosław Gryciuk (fot. Mikołaj Sobczak)

- Powołanie na stanowisko komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu to dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Będę miał zaszczyt kierować komendą w mieście, z którego pochodzę i w którym rozpoczynałem służbę – mówił nowy komendant. – To ogromne wyzwanie i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powiatu elbląskiego, opartego na bazie współdziałających sił i środków jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej, służb samorządu terytorialnego i jednostek powiatu. Już dziś jestem przekonany o wysokim potencjale kadry dowódczej tutejszej komendy oraz ogromnym zaangażowaniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Dlatego serdecznie dziękuję wszystkim strażakom i druhom OSP za ich ofiarną służbę i jednocześnie deklaruję chęć współpracy podczas likwidacji zdarzeń oraz wsparcie w szkoleniu i rozwoju jednostek OSP. Liczę na obustronną współpracę z samorządami, funkcjonariuszami, pracownikami komendy, służbami i strukturami związków zawodowych oraz pomoc, jaka będzie potrzebna. Wszystko to, aby mieszkańcy Elbląga i mieszkańcy powiatu elbląskiego byli bezpieczni – mówił bryg. Jarosław Gryciuk.

- Nowemu komendantowi życzę przede wszystkim zdrowia. Jarek, wytrwałości i dużo szczęścia. To w Elblągu jest potrzebne – mówił odchodzący komendant.

W czwartkowych uroczystościach w strażnicy wzięło udział kilkuset gości, w tym strażacy zawodowi i ochotnicy, przedstawiciele innych służb mundurowych, samorządowcy i politycy PiS. Nie obyło się bez podziękowań od zaproszonych gości za dotychczasową współpracę i życzeń powodzenia w nowej roli.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że Łukasz Kochan będzie kandydatem PiS w wyborach do Senatu w okręgu elbląskim, więc o mandat będzie rywalizował z senatorem PO Jerzym Wcisłą.

Strażacy podziękowali swojemu szefowi za służbę, tworząc szpaler z węży i rac, a na koniec wsadzili swojego odchodzącego komendanta na drabinę i solidnie zlali wodą.