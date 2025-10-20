Znajdź zajęcia dla siebie i rusz się z MOSiR-em

Nowy sezon, ta sama energia i jeszcze więcej okazji do ruchu! Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza do udziału w programie „Aktywuj się!”, który od lat zachęca mieszkańców do zdrowego stylu życia. W ofercie znalazły się zarówno dobrze znane i lubiane formy aktywności, jak i dwie nowości – Pilates i FitStep.

Niezależnie od wieku i kondycji każdy może znaleźć zajęcia dopasowane do siebie – od spokojnych ćwiczeń wzmacniających, przez energetyczne treningi taneczne, aż po intensywne spalanie kalorii. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów, w przyjaznej atmosferze i w dogodnych lokalizacjach.

Zajęcia w sali fitness – Lodowisko Helena (ul. Karowa 1)

Joga - Poniedziałki i środy o 18:00 oraz w piątki o 17:00.

Zajęcia, które pozwalają wzmocnić ciało, poprawić elastyczność i odnaleźć równowagę. Idealne po długim dniu pracy – uspokajają, rozluźniają i ładują energię na kolejne dni. Limit 35 osób.

Pilates - Wtorki i czwartki o 17:15 i 18:15.

Nowa propozycja w ofercie MOSiR-u. Trening skupiający się na mięśniach głębokich, stabilizacji i poprawie postawy. Doskonały dla osób, które chcą ćwiczyć w harmonii z własnym ciałem. Limit 33 osoby.

FitStep - Poniedziałki i środy o 20:15 oraz piątki o 18:15.

Zajęcia taneczno-fitnessowe, które łączą rytm muzyki z prostymi krokami treningowymi. To idealna forma ruchu dla osób, które chcą poprawić kondycję i poczuć pozytywną energię. Limit 33 osoby.

Turbo Spalanie – Poniedziałki, środy i piątki o 19:15.

Dynamiczny trening interwałowy nastawiony na spalanie kalorii, poprawę wydolności i modelowanie sylwetki. Dla tych, którzy lubią wyzwania i lubią się zmęczyć z uśmiechem. Limit 35 osób.

Zumba - Wtorki i czwartki o 19:30 (gr. początkująca) i 20:30 (gr. zaawansowana) oraz soboty o 12:15 (bez podziału na grupy).

Zajęcia pełne rytmu i radości. Zumba to połączenie tańca i fitnessu, które nie tylko wzmacnia ciało, ale też poprawia nastrój i pozwala zapomnieć o codziennych obowiązkach. Limit 40 osób.

Zumba Kids – Soboty o 10:00 (grupa przedszkolna) i 11:00 (grupa szkolna).

Kolorowe, pełne energii zajęcia dla najmłodszych, które uczą rytmu, ruchu i współpracy w grupie. To świetny sposób na aktywną sobotę w rodzinnym stylu.

Zajęcia w sali fitness – Kryta Pływalnia (ul. Robotnicza 68)

Zdrowy Kręgosłup - Środy o 19:15.

Zajęcia dla osób, które chcą zadbać o postawę i zniwelować bóle pleców. Skupione na wzmacnianiu mięśni stabilizujących, profilaktyce przeciążeń i poprawie komfortu codziennego ruchu. Limit 15 osób.

Zajęcia w wodzie - CRW Dolinka (ul. Moniuszki 25) i Kryta Pływalnia (ul. Robotnicza 68):

Gimnastyka w wodzie to doskonały wybór dla osób, które chcą ćwiczyć bez obciążania stawów. Woda przynosi ulgę, a jednocześnie stawia opór, dzięki czemu trening jest skuteczny, ale przyjemny.

Poranki z Aqua Fitness – poniedziałki i środy o 8:30 – CRW Dolinka

Aqua Fitness – poniedziałki, środy i piątki o 20:05 – Kryta Pływalnia

Aqua Fitness – wtorki i czwartki o 19:45 – CRW Dolinka

Aqua Senior – środy o 9:15 – CRW Dolinka

Aqua Senior – soboty o 11:00 i 12:00 – Kryta Pływalnia

Program „Aktywuj się z MOSiR-em” trwa, a dołączyć można w każdej chwili. Wystarczy wybrać zajęcia, przyjść i spróbować swoich sił. To nie tylko sposób na poprawę kondycji, ale przede wszystkim – na dobre samopoczucie i chwilę tylko dla siebie.

Pełny harmonogram oraz informacje o karnetach dostępne są na stronie mosir.elblag.eu w zakładce Aktywuj się z MOSiR-em.