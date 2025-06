Elblążanie wybierają prezydenta Polski, frekwencja wyższa niż 2 tygodnie temu

Po godz. 9 odwiedziliśmy dwie z nich: komisję nr 31, która mieści się w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Zajchowskiego oraz nr 28 w Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. Uroczej. Zarówno w pierwszej i drugiej osób oddających głos było sporo, wśród nich pan Adam z rodziną.

- Nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek "odpuścił" głosowanie w wyborach. Właśnie wtedy mam realny wpływ na to, co dzieje się w kraju. Przyszliśmy przed południem, ponieważ później mamy plany związane z Dniem Dziecka – mówi pan Adam, który oddał swój głos w komisji nr 28.

W komisji przy ul. Uroczej głosowali państwo Jan i Alina.

Pan Andrzej zagłosował w komisji nr 31. W pierwszej turze na wyborach nie był.

- Stwierdziłem, że żaden kandydat mi nie odpowiada i nie poszedłem. Jednak teraz zagłosuję. Żona mnie przekonała, że trzeba to zrobić. Gdy nie głosuję, to oddaje swój głos innym. Bez sensu są też jakieś protesty i oddawanie głosu nieważnego. Przecież to nie jest konstruktywny protest. Jeśli się czemuś sprzeciwiamy, to niech z tego wyniknie coś dobrego, coś więcej niż głupie mazanie po karcie – mówi mężczyzna.