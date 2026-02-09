Camino Serca - droga, która zaczyna się w nas: spotkanie z Marzeną Łabuć

Spotkanie z Marzeną Łabuć to zaproszenie do chwili zatrzymania i spojrzenia na własną drogę z nowej perspektywy. Autorka „Camino Serca” opowie o Camino jako doświadczeniu, które uczy uważności, prostoty i odwagi spotkania z samą sobą. Wydarzenie odbędzie się w środę, 18 lutego (środa) o godz. 18, w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej. Wstęp wolny.

Marzena Łabuć to autorka książki „Camino Serca”, towarzyszka w drodze wewnętrznej, osoba, która od lat pracuje z ludźmi w momentach zmiany, zagubienia i życiowych zakrętów. Sześć lat temu sama stanęła w miejscu, w którym dotychczasowe odpowiedzi przestały wystarczać. To wtedy po raz pierwszy wyruszyła na Camino de Santiago – drogę, która z czasem stała się dla niej nie tylko doświadczeniem pielgrzymim, ale głęboką metaforą życia, relacji i spotkania z samą sobą.

Camino nauczyło ją uważności, prostoty i pokory wobec procesu zmiany. Spotkania, które prowadzi, nie są opowieścią o „radzeniu sobie” ani o gotowych rozwiązaniach. Są zaproszeniem do zatrzymania się, do bycia w relacji z sobą i do przyjrzenia się temu, co w nas żywe, często jeszcze nienazwane. Podczas spotkania w bibliotece opowie o Camino jako drodze zewnętrznej i wewnętrznej, o ciszy, relacjach i momentach, w których człowiek przestaje uciekać przed sobą. To spotkanie dla tych, którzy czują, że życie zaprasza ich dziś do czegoś więcej niż pośpiech i odpowiedzi.

O książce:

„Camino Serca” to książka dla tych, którzy byli… i dla tych, którzy jeszcze nie wyruszyli.

To opowieść o drodze, która zaczyna się w ciele i kończy w sercu.

Dla tych, którzy przeszli Camino – to powrót do chwil ciszy, zmęczenia, prawdy i wewnętrznych przełomów.

Dla tych, którzy jeszcze nie byli – to zaproszenie, by zacząć swoją własną drogę już teraz, bez plecaka, ale z uważnością i odwagą bycia sobą.

To książka o zatrzymaniu, obecności, emocjach i o tym, że czasem trzeba się zgubić, żeby naprawdę się odnaleźć.

„Camino Serca” to zapis nie tylko trzydziestu dni na szlaku Via de la Plata, nie pierwsze Camino...ale to, na którym serce mówiło najciszej i najprawdziwiej.