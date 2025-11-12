Czytanie performatywne „Chłopek” Joanny Kuciel-Frydryszak

Czytanie performatywne to forma interpretacji tekstu, w której wykonawcy odczytują tekst, nie tyle grając role, co skupiając się na przekazaniu emocji i znaczenia zawartego w słowach. Po raz pierwszy tę formę spotkania w tekście zaproponowaliśmy w 2024 r. Spotkała się ona z Państwa bardzo pozytywnym odbiorem, dlatego i w tym roku – w ramach projektu „Bliskie strony: historie rodzinne, biografie, autobiografie, dzienniki”, zaprosiliśmy aktorów Teatru im. A. Sewruka do czytania. Zaprezentowane zostaną fragmenty bestsellerowej książki Joanny Kuciel-Frydryszak pt. „Chłopki. Opowieść o naszych babkach”.

Wystąpią:

- Irena Adamiak

- Paulina Lubowiecka

- Marta Piętka

Adaptacja i reżyseria: Dominik Bloch

- Jak to jest nie mieć dzieciństwa? Być całe życie zależną? Nie posiadać butów?

Mieć ambicje i marzenia, które nigdy nie zostaną spełnione? Posiadać świadomość tego, że nawet krowa jest od ciebie więcej warta? Być tylko tłem?

Ciągła walka o tożsamość, o możliwość edukacji, o zdrowie dzieci, o zmianę, to codzienność naszych babek i prababek. Codzienność przepełniona głodem, śmiercią, poniżeniem, gwałtem, znojem i lękiem.

„Chłopki” przemówią i opowiedzą swoje historie. Historie splamione krwią i potem. Kazirodztwem i morderstwem. Dajmy im mówić i je wysłuchajmy – to luksus, na który nie mogły sobie pozwolić za życia - wskazuje Dominik Bloch