Czytanie performatywne „Chłopek” Joanny Kuciel-Frydryszak
Zapraszamy w środę, 19 listopada, o godz. 18 do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na czytanie performatywne fragmentów bestsellerowej książki Joanny Kuciel-Frydryszak pt. „Chłopki. Opowieść o naszych babkach” w wykonaniu aktorów Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Obowiązują bezpłatne wejściówki. Ilość miejsc ograniczona.
Czytanie performatywne to forma interpretacji tekstu, w której wykonawcy odczytują tekst, nie tyle grając role, co skupiając się na przekazaniu emocji i znaczenia zawartego w słowach. Po raz pierwszy tę formę spotkania w tekście zaproponowaliśmy w 2024 r. Spotkała się ona z Państwa bardzo pozytywnym odbiorem, dlatego i w tym roku – w ramach projektu „Bliskie strony: historie rodzinne, biografie, autobiografie, dzienniki”, zaprosiliśmy aktorów Teatru im. A. Sewruka do czytania. Zaprezentowane zostaną fragmenty bestsellerowej książki Joanny Kuciel-Frydryszak pt. „Chłopki. Opowieść o naszych babkach”.
Wystąpią:
- Irena Adamiak
- Paulina Lubowiecka
- Marta Piętka
Adaptacja i reżyseria: Dominik Bloch
- Jak to jest nie mieć dzieciństwa? Być całe życie zależną? Nie posiadać butów?
Mieć ambicje i marzenia, które nigdy nie zostaną spełnione? Posiadać świadomość tego, że nawet krowa jest od ciebie więcej warta? Być tylko tłem?
Ciągła walka o tożsamość, o możliwość edukacji, o zdrowie dzieci, o zmianę, to codzienność naszych babek i prababek. Codzienność przepełniona głodem, śmiercią, poniżeniem, gwałtem, znojem i lękiem.
„Chłopki” przemówią i opowiedzą swoje historie. Historie splamione krwią i potem. Kazirodztwem i morderstwem. Dajmy im mówić i je wysłuchajmy – to luksus, na który nie mogły sobie pozwolić za życia - wskazuje Dominik Bloch
Wejściówki są do odbioru w Centrum Obsługi Czytelnika w Bibliotece Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7. Ilość wejściówek jest ograniczona.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Bliskie strony: historie rodzinne, biografie, autobiografie, dzienniki” dofinansowanego z programu Promocja czytelnictwa 2025 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.