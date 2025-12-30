Nie ma chętnego inwestora na działkę nad rzeką

Za 4,5 mln złotych netto władze Elbląga chciały sprzedać działkę nad rzeką Elbląg, na której od lat funkcjonuje Ośrodek Sportów Wodnych Fala w Elblągu. Na pierwszy przetarg, który odbył się dzisiaj (30 grudnia), nie wpłynęła jednak żadna oferta.

Działka nad rzeką Elbląg ma 9 tys. m kw. powierzchni i została wyceniona przez rzeczoznawcę na 4,5 mln zł netto, w tym istniejące na niej budynki – na 200 tys. zł. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to teren pod potrzeby sportu i rekreacji. W grudniu 2024 roku na sprzedaż terenu dzierżawionego przez OSW Fala zgodziła się Rada Miejska (zdecydował jeden głos), mimo negatywnej opinii komisji finansowo-budżetowej.

Na przetarg, który odbył się dzisiaj (30 grudnia) nikt nie wpłacił wadium, nie złożył oferty. Był przeprowadzony w formie pisemnej, bo potencjalni inwestorzy mieli przedstawić koncepcję zabudowy tego terenu.

Działkę przy ul. Wybrzeże Gdańskie od lat dzierżawi Ośrodek Sportów Wodnych Fala, który w ostatnim czasie z własnych środków zmodernizował bazę – wyremontował większość pomieszczeń, dobudował dodatkowe miejsca do cumowania. Wodniacy mają ważną umowę dzierżawy z miastem do końca 2025 roku. Co dalej?

- Umowa nie została przedłużona w związku z trwającą procedurą przetargową. Otrzymaliśmy zapewnienie od władz miasta, że możemy korzystać z tego terenu do czasu wyłonienia inwestora. Teraz czekamy, co będzie dalej, czy miasto ponowni przetarg – powiedział nam Grzegorz Borowiec, który przyszedł na posiedzenie komisji przetargowej z dwójką członków OSW Fala.

Komisja przetargowa ma 7 dni na oficjalne zamknięcie procedury przetargowej. Decyzja o tym, co dalej, należy do prezydenta Elbląga.