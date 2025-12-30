UWAGA!

----

Nie ma chętnego inwestora na działkę nad rzeką

 Elbląg, Nie ma chętnego inwestora na działkę nad rzeką
(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Za 4,5 mln złotych netto władze Elbląga chciały sprzedać działkę nad rzeką Elbląg, na której od lat funkcjonuje Ośrodek Sportów Wodnych Fala w Elblągu. Na pierwszy przetarg, który odbył się dzisiaj (30 grudnia), nie wpłynęła jednak żadna oferta.

Działka nad rzeką Elbląg ma 9 tys. m kw. powierzchni i została wyceniona przez rzeczoznawcę na 4,5 mln zł netto, w tym istniejące na niej budynki – na 200 tys. zł. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to teren pod potrzeby sportu i rekreacji. W grudniu 2024 roku na sprzedaż terenu dzierżawionego przez OSW Fala zgodziła się Rada Miejska (zdecydował jeden głos), mimo negatywnej opinii komisji finansowo-budżetowej.

Na przetarg, który odbył się dzisiaj (30 grudnia) nikt nie wpłacił wadium, nie złożył oferty. Był przeprowadzony w formie pisemnej, bo potencjalni inwestorzy mieli przedstawić koncepcję zabudowy tego terenu.

Działkę przy ul. Wybrzeże Gdańskie od lat dzierżawi Ośrodek Sportów Wodnych Fala, który w ostatnim czasie z własnych środków zmodernizował bazę – wyremontował większość pomieszczeń, dobudował dodatkowe miejsca do cumowania. Wodniacy mają ważną umowę dzierżawy z miastem do końca 2025 roku. Co dalej?

- Umowa nie została przedłużona w związku z trwającą procedurą przetargową. Otrzymaliśmy zapewnienie od władz miasta, że możemy korzystać z tego terenu do czasu wyłonienia inwestora. Teraz czekamy, co będzie dalej, czy miasto ponowni przetarg – powiedział nam Grzegorz Borowiec, który przyszedł na posiedzenie komisji przetargowej z dwójką członków OSW Fala.

Komisja przetargowa ma 7 dni na oficjalne zamknięcie procedury przetargowej. Decyzja o tym, co dalej, należy do prezydenta Elbląga.

RG

  • Przegłosowano CYRK jednym głosem ale widać że wszyscy głosując mało są w temacie ! Nie wyobrażam sobie interesu na wykupie tego terenu zobowiązując zagospodarowanie tych co kasę wyrwali, chore !
  • pogadajcie z motorówką on wie to podpowie, zna się na wszystkim szczególnie na ewakuacji; ) pozdro dla kumatych elo 600
  • Elbląg jak widać mimo nakładów setki tysięcy złotych oraz przy pomocy Telewizji Polskiej i czasami milionów złotych nie ma szczęścia aby ktokolwiek tu zainwestował mimo że każdy już wie że Elbląg otrzymał miliony na rozbudowę portu. Olsztyn za to nie ma żadnych problemów a nasza władza jak śpi tak spała i spać będzie. Ja się pytam kiedy Elbląg opuści te sztuczne województwo warmińsko-mazurskie i utworzy Żuławy Wiślane ze stolicą w Elblągu. Ja się tylko grzecznie pytam.
  • Nawrocki  z patriotyzmem ma tyle co kaczyński snu w stanie wojennym. Mam gdzieś wszystkich polityków którzy bazują na kłamstwach i ogłupianiu ludzi, oni nie mają nic z patriotyzmem wspólnego. Ale Polska nie jest ich własnością i trzeba o nią walczyć do końca.
  • Człowieku ja głosowałem za przynależnością do gdańska, podobnie 99% Elblążan i co ? Władza w Sejmie zadecydowała po swojemu a wiec Twoje pytanie jest skierowane tam gdzie nie ma wpływu.
  • oddajcie czarno-sukienkowym a biznes zrobią - sprawdzony patent
  • No przecież walczą do końca ich lub jej. PiS z KO, Nawrocki z Tuskiem i każdy z każdym w sklepie w pracy i na co dzień. Nawet tu w komentarzach każdy walczy z każdym i się opluwają czyja Polska jest czyja. A Putin i Trump mają ubaw po pachy z tej prawicy pożal się Boże.
  • To ja zagłosuję w wyborach na kandydata który ma lub będzie miał na to wpływ!!! Widać KO i PiS są nic nie warte dla naszego miasta.
  • Trzeba się na niczym kompletnie nie znać, żeby takie pytania zadawać. Nigdy.
  • Chyba na Trampa, on to załatwi w 24 godziny.
  • To po cholerę sprzedawać jak i nikt nie chce kupić! Takie ośrodki sportów wodnych są moim zdaniem potrzebne jak na byłe miasto wojewódzkie.
    poinformowany(2025-12-30)
