Dni Elbląga 2026 w Elkamerze

W sobotę, 27 czerwca zapraszamy do Elkamery na wyjątkowe wydarzenia przygotowane z okazji Dni Elbląga. Tegoroczne święto miasta ma szczególny charakter, ponieważ w 2026 roku Elbląg obchodzi 780. rocznicę nadania praw miejskich. To doskonała okazja, by spojrzeć na historię miasta przez pryzmat tradycyjnych technik drukarskich i graficznych.

Godz. 11:00-14:00 Godziny otwarte w pracowni drukarskiej (wstęp wolny, bez ograniczeń wiekowych – zapraszamy małych i dużych)

Jak co roku zapraszamy do bibliotecznej drukarni na warsztaty drukarskie, podczas których uczestnicy będą mogli własnoręcznie wykonać pamiątkowe odbitki przygotowane specjalnie na tegoroczne obchody. Tym razem przygotowaliśmy nie jeden, lecz dwa okolicznościowe druki - pierwszy związany z Dniami Elbląga, drugi upamiętniający jubileusz 780-lecia nadania miastu praw miejskich. To niepowtarzalna okazja, by poznać tajniki tradycyjnego drukarstwa, zobaczyć, jak powstają odbitki z wykorzystaniem historycznych technik oraz zabrać ze sobą wyjątkową pamiątkę.

Godz. 14:30-17:30 Warsztaty grafiki artystycznej: sucha igła (dla młodzieży 13+ oraz osób dorosłych – obowiązują zapisy: 55 625 60 32)

Zapraszamy na warsztaty grafiki artystycznej w technice suchej igły. Uczestnicy poznają podstawy jednej z najpiękniejszych technik grafiki warsztatowej, samodzielnie przygotują matryce i wykonają autorskie odbitki na prasie graficznej. Inspiracją do pracy będzie Elbląg – jego architektura, krajobrazy, historyczne detale oraz miejsca, które od lat tworzą niepowtarzalny charakter miasta. Wspólnie spróbujemy uchwycić jego atmosferę za pomocą wyrytej kreski i tradycyjnego druku.

Zapraszamy wszystkich miłośników historii, sztuki i rzemiosła drukarskiego do wspólnego świętowania Dni Elbląga w Elkamerze.

Więcej informacji:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera,

ul. św. Ducha 3-7

tel. 55 625 60 32