Drzwi Otwarte w GE Vernova. Zacznij nowy etap zawodowej drogi

Podczas tegorocznych Dni Elbląga nie zabraknie wydarzeń wykraczających poza scenę koncertową. Jednym z nich są Drzwi Otwarte GE Vernova!

Już 28 czerwca w godz. 10–14 GE Power Sp. z o.o. zaprasza do swojej siedziby przy ul. Stoczniowej 2 w Elblągu.

To świetna okazja, żeby zobaczyć od środka miejsce, w którym powstają turbiny zasilające najnowocześniejsze branże świata. Czeka na Was możliwość poznania zakładu, ludzi, technologii i energii, która naprawdę napędza przemysł przyszłości.

Jeśli szukasz pracy albo myślisz o zmianie zawodowej - to idealny moment, żeby zajrzeć, porozmawiać i sprawdzić, jakie możliwości czekają właśnie tutaj.

To możliwość zdobycia konkretnej wiedzy i szansa na zobaczenie firmy od środka. Poznaj nasze wydziały i znajdź miejsce, w którym czeka na Ciebie rozwój zawodowy, satysfakcjonujące wyzwania i zespoły pełne prawdziwych pasjonatów.

GE Vernova zaprasza - przyjdź 28 czerwca i zobacz, jak wygląda energia przyszłości tworzona w Elblągu!

Oferty pracy GE Vernova sprawdzisz też na tej stronie. Do zobaczenia!