Elbląskie Święto Muzyki rozpoczęte

Koncertem na rzece Orkiestry z Zielonki Pasłęckiej rozpoczęło się w sobotę (20 czerwca) ósme Elbląskie Święto Muzyki. Na widzów czeka kilka scen i ciekawy program. Zdjęcia.

- Zwykły fest dla niezwykłych ludzi. Zróbmy coś! – to hasło tegorocznej edycji Elbląskiego Święta Muzyki, które odbywa się na Starym Mieście. Organizator – Stowarzyszenie Co Jest? Przygotowało bogaty program koncertowy. Święto rozpoczęła w sobotę o godz. 14 Orkiestra OSP z Zielonki Pasłęckiej koncertem na rzece Elbląg. Na widzów czeka kilka scen. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

- To taki czas, w którym warto wyjść na miasto, na starówkę i poczuć tę muzykę, która będzie tu rozbrzmiewała przez cały dzisiejszy dzień i jutrzejszy. Zapraszamy wszystkich, koncerty są za free. Wpadajcie, wbijajcie, będzie fajnie – zachęca Krzysztof Jaworski ze Stowarzyszenia Co Jest?

Szczegółowy program wydarzeń znajdziecie w tym linku.

𝙋𝙍𝙊𝙂𝙍𝘼𝙈 𝙆𝙊𝙉𝘾𝙀𝙍𝙏𝙊𝙒𝙔 :

𝟮𝟬 𝗖𝗭𝗘𝗥𝗪𝗖𝗔

15:00 PEPESZA (singer-songwriter)

16:30 POSTMAN (singer-songwriter)

18:00 ZAGI (singer-songwriter)

19:00 AGATA KARCZEWSKA SOLO AKT (folk, blues)

20:00 ŃOKO feat. NOVIKA (electro jazz&bass )

22:00 NENE HEROINE (psychodelic jazz)

+ ELBLĄSKA SCENA MUZYCZNA i KOPUŁA ELECTRO

𝟮𝟭 𝗖𝗭𝗘𝗥𝗪𝗖𝗔

13:00 FIDA (folk, indie pop)

14:30 MUD/O (dream pop)

16:00 KOWALONEK (singer-songwriter)

18:00 HORNTET (jazz)

19:00 LENDA (gipsy soul)

20:00 THE STUBS (rock&roll, punk)

21:00 OMASTA (jazz, hip-hop)

22:00 THE ANCIMONS (soul, hip-hop, jazz)

+ ELBLĄSKA SCENA MUZYCZNA i KOPUŁA ELECTRO