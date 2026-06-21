Młoda Olimpia wśród najlepszych

W sporcie młodzieżowym awans nie oznacza końca drogi. Przeciwnie, otwiera drzwi do jeszcze większych wyzwań i rywalizacji z najlepszymi. Najpierw trzeba jednak zasłużyć na miejsce w takim gronie. Młodzi piłkarze Olimpii Elbląg właśnie tego dokonali.

Rywalizacja z Żuri Olsztyn trzymała w napięciu do samego końca. W pierwszym spotkaniu elblążanie zwyciężyli 4:1 i znaleźli się w bardzo korzystnym położeniu. Rewanż zakończył się porażką 1:2, jednak w ostatecznym rozrachunku Olimpia okazała się lepsza. O końcowym sukcesie zdecydowały bezpośrednie mecze, których bilans przemawiał na korzyść żółto-biało-niebieskich.

- Awans do Centralnej Ligi Juniorów U-15 jest nagrodą za codzienny wysiłek, wyrzeczenia i konsekwencję całej drużyny. Chłopcy udowodnili, że talent to dopiero początek. O sukcesie decydują charakter, systematyczność, odwaga i gotowość do ciężkiej pracy każdego dnia. Przez cały sezon konsekwentnie realizowali założenia, rozwijali swoje umiejętności i walczyli o każdy metr boiska - poinformował trener Łukasz Budziwojski.

Centralna Liga Juniorów pozostaje najwyższym szczeblem rozgrywek w tej kategorii wiekowej. Przed młodymi zawodnikami nowe wyzwania i możliwość regularnej konfrontacji z czołowymi akademiami w kraju. Olimpia będzie rywalizować w CLJ U-15 grupie A.

– Jestem dumny nie tylko z osiągniętego wyniku, ale przede wszystkim z drużyny, którą wspólnie stworzyliśmy przez ostatnie lata. Awans do CLJ to wielkie osiągnięcie dla zawodników, ich rodzin oraz całego środowiska piłkarskiego związanego z naszym rocznikiem. Dziękuję wszystkim, którzy byli częścią tej drogi. Mam przyjemność prowadzić ten zespół od trzech lat. Wcześniej trenerem rocznika był Tomasz Wiercioch, który wykonał bardzo dobrą pracę i miał swój istotny udział w rozwoju tych zawodników - dodał trener Budziwojski.

Kadrę zespołu tworzą: Antoni Andruszkiewicz, Julian Bielak, Piotr Borsukowicz, Igor Brodziak, Mateusz Cuprych, Michał Gadaj, Błażej Jasek, Wojciech Jussis (bramkarz), Mikołaj Józefowicz, Grzegorz Jędrzejewski, Bartosz Komorowski, Daniel Kowzan, Gniewosław Kościuk, Kacper Krupa, Szymon Mierzejewski, Mikołaj Molski, Mikołaj Pacholski, Filip Sambor (bramkarz), Olaf Sambor, Tomasz Sienkiewicz, Jan Siwik, Grzegorz Szramke (kapitan), Alan Szumacher, Dominik Szwarc oraz Szymon Tazuszel. Pierwszym trenerem zespołu jest Łukasz Budziwojski, a funkcję drugiego trenera pełni Janusz Buczkowski.