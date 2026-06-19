Nareszcie weekend. Święto muzyki, taniec i wystawa solarigrafii

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na spotkanie autorskie z Piotrem Janowczykiem, twórcą projektu „NO GRAVITY” oraz prezentowanej obecnie wystawy fotograficznej „NO GRAVITY – PHOTO”. Wydarzenie odbędzie się 19 czerwca o godz. 17 w Galerii Nobilis.

19 czerwca o 19 Stowarzyszenie Salka przy Junaków 3c zaprasza na wystawę Michała Skroboszewskiego Re: Słońce. Solarigrafia to dawna, tradycyjna metoda fotograficzna, która nie wymaga użycia chemii fotograficznej. Jest to metoda obrazowego zapisu „wędrówki” Słońca, a tak naprawdę Ziemi, bo Kopernik przecież wstrzymał Słońce. Na wystawie zaprezentowane zostaną solarigrafy znanego Elblążanom lokalnego fotoreportera i muzyka, który od lat zafascynowany jest dawnymi metodami fotograficznymi.

Przed nami trzy dni pełne emocji, pasji i tanecznych prezentacji. W dniach 19-21 czerwca Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na taneczny weekend, który zakończy sezon artystyczny Centrum Tańca „Promyk”. Odbędą się Pokazowy Turniej Tańca Bażant, Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego POMOSTY, 25. Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne.

W ten piątek rozpoczynają się Malborskie Obchody Nocy Świętojańskiej. Wydarzenie będzie trwało 3 dni: 19-21 czerwca. Centralnym punktem obchodów będzie Jarmark Św. Jana, który zgromadzi ponad 50 wystawców oferujących rękodzieło, wyroby regionalne, antyki oraz lokalne smaki. Więcej tutaj.

W dniach 20-21 czerwca odbędzie się ósma edycja Elbląskiego Święta Muzyki, które po ubiegłorocznej przygodzie w Bażantarni wraca na Stare Miasto. Na widzów czeka pięć małych scen i bogaty program koncertowy. Wstęp gratis. Program jest tutaj.

20 czerwca o godz. 11 Biblioteka Elbląska zaprasza dzieci w wieku 6+ wraz z opiekunami na wyjątkowe spotkanie w Elkamerze poświęcone tradycjom Nocy Kupały i dawnym słowiańskim wierzeniom. Obowiązują zapisy.

Czas na kolejne Twórcze Spotkania, zaprasza Centrum Sztuki Galeria EL. Tym razem podczas Twórczych Spotkań uczestnicy stworzą własne pejzaże - być może zachody słońca, wschody, pełnie księżyca - widoki, które istnieją tylko przez chwilę lub wyłącznie w wyobraźni. Inspiracją stanie się wystawa „Let’s talk about sunset” Kornela Janczego oraz samo patrzenie na krajobraz - ten prawdziwy i ten wymyślony. Obowiązują zapisy, warsztaty odbędą się 20 czerwca w godz. 12-14.

20 czerwca o godzinie 16 Amfiteatr w Młynarach stanie się miejscem spotkania kultur, tradycji i muzyki. Tego dnia odbędzie się 34. edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2026, wydarzenia które od lat łączy artystów i publiczność. Program jest tutaj.

21 czerwca Park Kajki w Elblągu zamieni się w przestrzeń wspólnego działania, odpoczynku i twórczych spotkań. „EkoKajki – spotkania z naturą” w skrócie Kajkowe. to wydarzenie plenerowe, które łączy działania ekologiczne z kulturą, sztuką i tym, co lokalne. Program jest tutaj.

W niedzielę odbędzie się pierwsza edycja rowerowej imprezy Truso MTB Race w Elblągu. Zawody dla dzieci i dorosłych, wraz z piknikiem rowerowym, zostaną zorganizowane na Elbląskim Bikeparku Truso oraz w Bażantarni. Do zdobycia medale i statuetki. Truso MTB Race wystartuje 21 czerwca od godziny 11 na Elbląskim Bikeparku przy ul. Królewieckiej 162.

W tym linku są nasze informacje o weekendowych wydarzeniach sportowych.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!