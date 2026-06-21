Praktyki, staże i klasa patronacka

Firma Rockfin, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych systemów pomocniczych dla sektora energetycznego, podpisała w niedzielę (21 czerwca) umowę o współpracy z miastem Elbląg oraz patronacką z Zespołem Szkół Mechanicznych.

W niedzielę w firmie Rockfin (Nowina k. Elbląga) odbyły się Dni Otwarte i Dzień Dziecka. Była to okazja do obejrzenia nowoczesnych hal produkcyjnych i poznania zaawansowanych technologi, tworzonych dla klientów z całego świata. Można było również porozmawiać z zespołem pracowników i zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy. Podpisano także dwie umowy: o współpracy z miastem Elbląg oraz z Zespołem Szkół Mechanicznych w Elblągu. Uczniowie będą mogli tu odbywać praktyki, a jedną z klas firma obejmie patronatem.

- Obie umowy są dla nas bardzo istotne. Jako spółka chcemy dalej dynamicznie się rozwijać w mieście i zależy nam na przychylności władz Elbląga, które mogą stosownymi rozporządzeniami promować przedsiębiorców. Mają one również przełożenie na szkoły średnie, jak również na Akademię Nauk Stosowanych - mówi Michał Wróblewski, prezes Zarząd Rockfin.

Dla firmy, jak podkreśla Michał Wróblewski, ważnym punktem w jej rozwoju są ludzie.

- Przekładamy to na zdobywanie talentów, ich rozwój i wspólne, długoterminowe planowanie. Wychodzimy bardzo mocno naprzeciw Zespołowi Szkół Mechanicznych w Elblągu i chcemy uczniom zaoferować możliwość odbycia praktyk, zarówno w części biurowej, związanej z projektowaniem różnych urządzeń, jak również w części związanej z produkcją. Rozmawiamy tu także o stworzeniu klasy partnerskiej pod naszym patronatem – podkreśla Michał Wróblewski.

Zwiedzanie hali produkcyjnej, fot. red.

Obecnie Rockfin zatrudnia ponad 1500 osób, w Elblągu jest 230 pracowników.

- Jest to młody, dynamiczny i rozwijający się w bardzo fajnej kulturze organizacyjnej zespół. Staramy się łączyć pracę zawodową, jak i życie prywatne. Jesteśmy firmą polską, natomiast dzięki naszym klientom działamy na rynkach międzynarodowych, a więc osoby, które są ciekawe świata, mogą mieć interesującą pracę w międzynarodowym środowisku. Uważam, że od strony wynagrodzenia również jesteśmy solidnym partnerem – mówi Michał Wróblewski.

Co będzie oznaczała dla uczniów ZSM w Elblągu umowa z firmą Rockfin? Leszek Wilk, dyrektor szkoły podkreśla, że będzie na tym polu wiele korzyści.

- Staże i praktyki dla młodzieży - to przede wszystkim. Uczniowie będą mogli zapoznać się z najnowszą technologią w nowoczesnej firmie. Rockfin to globalna marka, a nasza szkoła chce zawsze być z najlepszymi. Młody człowiek musi dotknąć, zobaczyć i przekonać się do wszystkiego i dzięki tej umowie uczniowie będą mieli taką okazję – mówi Leszek Wilk, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu.

Ze strony miasta umowę podpisał Michał Missan, prezydent Elbląga.