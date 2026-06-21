Odszedł na wieczną wachtę

Nie żyje Stanisław Nowak, wieloletni komandor i członek Ośrodka Sportów Wodnych Fala, zapalony motorowodniak i społecznik. Miał 71 lat.

Stanisław Nowak zmarł 20 czerwca. - Przez lata z ogromnym zaangażowaniem wspierał rozwój turystyki wodnej na naszych okolicznych akwenach. Był człowiekiem czynu, który swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją inspirował innych do odkrywania piękna żeglugi śródlądowej oraz aktywnego wypoczynku na wodzie – żegnają swojego kolegę członkowie OSW Fala. - Jako współorganizator rejsów po Międzynarodowej Drodze Wodnej E70 pozostawił trwały ślad w budowaniu i promowaniu idei wodniackiej wspólnoty, integrując środowiska motorowodniaków, żeglarzy i miłośników turystyki wodnej. Zawsze gotowy do pomocy, życzliwy i otwarty na nowe inicjatywy, na stałe wpisał się w historię naszego Klubu i regionu.

- W latach 70. po szkole poszedłem do pracy w stolarni w Zamechu. Moi koledzy z pracy mieli właśnie „zajawkę“ na wodniactwo i wędkarstwo. Wtedy wpadłem na pomysł zbudowania własnej łódki i poprosiłem ich o pomoc – tak Stanisław Nowak mówił o początkach swojej wodniackiej pasji w wywiadzie na portElu w 2022 r. - Znaleźli projekt techniczny i zbudowaliśmy „Karolinkę“. Kadłub jachtu żaglowego, ale przerobiliśmy go na łódź motorowodną. Do dziś pamiętam jak przykręcałem sklejkę do wręgów na mosiężne śrubki. Wszystko ręcznie. Długość około 5 metrów z silnikiem D25, popularnie zwanym deciakiem. Z łodzią związanych jest mnóstwo wspomnień i sentymentów ale to opowiedz na inną okazje .

To m.in. dzięki zaangażowaniu Stanisława Nowaka OSW Fala otrzymał szereg nagród, m.in. „Przyjaznego Brzegu” przyznawaną przez magazyn „Wiatr i Woda”, nagrodę „Najlepsi z najlepszych” przyznawaną przez marszałka województwa i nagrodę prezydenta Elbląga za 2019 rok, którą odbierał właśnie Stanisław Nowak.

Szczegóły uroczystości pogrzebowych podamy, jak tylko będą znane.