El-Festiwal Planszówkowy Zawrót Głowy! Szósta edycja, jeszcze większa przygoda!

Szósta edycja El-Festiwalu Planszówkowy Zawrót Głowy zapowiada się wyjątkowo – jeszcze więcej gier, jeszcze więcej przestrzeni do spotkań i jeszcze więcej powodów, by zanurzyć się w świecie planszówek. W dniach 25-26 kwietnia klimatyczne wnętrza Biblioteki Elbląskiej ponownie zamienią się w tętniące życiem centrum gier, wyobraźni i wspólnego spędzania czasu.

To wydarzenie dla wszystkich – zarówno dla doświadczonych graczy, którzy szukają nowych wyzwań i tytułów, jak i dla tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z planszówkami. Na miejscu będzie można liczyć na pomoc animatorów i innych uczestników, którzy chętnie wprowadzą w zasady i pomogą wybrać odpowiednią grę.

Program festiwalu obejmuje m.in.:

– ogromną wypożyczalnię gier – od klasyków po najnowsze tytuły

– strefę RPG z sesjami pełnymi narracji i emocji

– warsztaty malowania figurek

– strefę gier bitewnych dla miłośników strategii

– prezentacje prototypów – okazję, by zagrać w gry przed ich premierą

– turnieje, konkursy i nagrody

– giełdę planszówek i gadżetów

– stoisko ALEplanszówki z festiwalowymi promocjami

Harmonogram grania*:

25 kwietnia (sobota), godz. 11:00-20:00:

Games Room – godz. 10:00-20:00

Rpg dla dzieci: Hero kids 7+ – godz. 12:00

RPG: Warhammer 2. edycja, 15+ – godz. 12:00

RPG: Inspectres 14+ – godz. 16:00

RPG: Operacja Archanioł 14+ – godz. 16:00

Konkurs: Kahut – ok godz. 18:30

Malowanie figurek 12+ – godz.: 11:00, 13:00, 16:00

Disney LORCANA (nauka zasad gry LORCANA) – godz. 11:00

Wystawa – godz. 10:00-20:00

Giełda – godz. 10:00-20:00

26 kwietnia (niedziela), godz. 10:00-17:00:

Games Room – godz. 10:00-17:00

RPG: Krew na zegarze – godz. 11:00 i 13:30

Konkurs: układanie puzzli na czas – godz. 12:00

Disney LORCANA (nauka zasad gry LORCANA) – godz. 11:00

RPG: Herosi i Hoorory 16+ – godz. 12:00

RPG: Jedyny pierścień 14+ – godz. 12:00

Malowanie figurek 12+ – godz.: 11:00, 13:30

Wystawa – godz. 10:00-17:00

Giełda – godz. 10:00-17:00

*Program może ulec drobnym zmianom.

El-Festiwal to nie tylko granie. To także przestrzeń spotkań i budowania relacji. Planszówki sprzyjają rozmowie, współpracy i zdrowej rywalizacji – pozwalają oderwać się od ekranów, ćwiczyć koncentrację i logiczne myślenie, a przy tym po prostu dobrze się bawić. Wspólna rozgrywka szybko przełamuje bariery i często staje się początkiem nowych znajomości.

Festiwal ma charakter otwarty i integracyjny – można przyjść samemu, z rodziną lub ze znajomymi i bez trudu znaleźć miejsce przy stole. To jedna z tych okazji, kiedy pasja do gier łączy ludzi w różnym wieku i z różnym doświadczeniem.

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się aktualne informacje o programie, gościach i dodatkowych atrakcjach.

To dwa dni intensywnej rozrywki, inspiracji i spotkań – niezależnie od tego, czy jesteś strategiem, gawędziarzem, kolekcjonerem, czy po prostu szukasz ciekawego sposobu na spędzenie weekendu.

Festiwal organizowany jest przez klub Planszówkowy Zawrót Głowy i Bibliotekę Elbląską, a konkretnie filię biblioteczną Kostka specjalizującą się w planszówkowych rozgrywkach.