El-Festiwal Planszówkowy Zawrót Głowy! Szósta edycja, jeszcze większa przygoda!
Szósta edycja El-Festiwalu Planszówkowy Zawrót Głowy zapowiada się wyjątkowo – jeszcze więcej gier, jeszcze więcej przestrzeni do spotkań i jeszcze więcej powodów, by zanurzyć się w świecie planszówek. W dniach 25-26 kwietnia klimatyczne wnętrza Biblioteki Elbląskiej ponownie zamienią się w tętniące życiem centrum gier, wyobraźni i wspólnego spędzania czasu.
To wydarzenie dla wszystkich – zarówno dla doświadczonych graczy, którzy szukają nowych wyzwań i tytułów, jak i dla tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z planszówkami. Na miejscu będzie można liczyć na pomoc animatorów i innych uczestników, którzy chętnie wprowadzą w zasady i pomogą wybrać odpowiednią grę.
Program festiwalu obejmuje m.in.:
– ogromną wypożyczalnię gier – od klasyków po najnowsze tytuły
– strefę RPG z sesjami pełnymi narracji i emocji
– warsztaty malowania figurek
– strefę gier bitewnych dla miłośników strategii
– prezentacje prototypów – okazję, by zagrać w gry przed ich premierą
– turnieje, konkursy i nagrody
– giełdę planszówek i gadżetów
– stoisko ALEplanszówki z festiwalowymi promocjami
Harmonogram grania*:
25 kwietnia (sobota), godz. 11:00-20:00:
Games Room – godz. 10:00-20:00
Rpg dla dzieci: Hero kids 7+ – godz. 12:00
RPG: Warhammer 2. edycja, 15+ – godz. 12:00
RPG: Inspectres 14+ – godz. 16:00
RPG: Operacja Archanioł 14+ – godz. 16:00
Konkurs: Kahut – ok godz. 18:30
Malowanie figurek 12+ – godz.: 11:00, 13:00, 16:00
Disney LORCANA (nauka zasad gry LORCANA) – godz. 11:00
Wystawa – godz. 10:00-20:00
Giełda – godz. 10:00-20:00
26 kwietnia (niedziela), godz. 10:00-17:00:
Games Room – godz. 10:00-17:00
RPG: Krew na zegarze – godz. 11:00 i 13:30
Konkurs: układanie puzzli na czas – godz. 12:00
Disney LORCANA (nauka zasad gry LORCANA) – godz. 11:00
RPG: Herosi i Hoorory 16+ – godz. 12:00
RPG: Jedyny pierścień 14+ – godz. 12:00
Malowanie figurek 12+ – godz.: 11:00, 13:30
Wystawa – godz. 10:00-17:00
Giełda – godz. 10:00-17:00
*Program może ulec drobnym zmianom.
El-Festiwal to nie tylko granie. To także przestrzeń spotkań i budowania relacji. Planszówki sprzyjają rozmowie, współpracy i zdrowej rywalizacji – pozwalają oderwać się od ekranów, ćwiczyć koncentrację i logiczne myślenie, a przy tym po prostu dobrze się bawić. Wspólna rozgrywka szybko przełamuje bariery i często staje się początkiem nowych znajomości.
Festiwal ma charakter otwarty i integracyjny – można przyjść samemu, z rodziną lub ze znajomymi i bez trudu znaleźć miejsce przy stole. To jedna z tych okazji, kiedy pasja do gier łączy ludzi w różnym wieku i z różnym doświadczeniem.
Zachęcamy do śledzenia wydarzenia w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się aktualne informacje o programie, gościach i dodatkowych atrakcjach.
To dwa dni intensywnej rozrywki, inspiracji i spotkań – niezależnie od tego, czy jesteś strategiem, gawędziarzem, kolekcjonerem, czy po prostu szukasz ciekawego sposobu na spędzenie weekendu.
Festiwal organizowany jest przez klub Planszówkowy Zawrót Głowy i Bibliotekę Elbląską, a konkretnie filię biblioteczną Kostka specjalizującą się w planszówkowych rozgrywkach.