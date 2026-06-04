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Boże Ciało.10 procesji przez miasto

 Elbląg, Boże Ciało.10 procesji przez miasto
Fot. Anna Dembińska

Boże Ciało, przypadające zawsze w czwartek (w tym roku 4 czerwca), to uroczystość w kościele katolickim ku czci Najświętszego Sakramentu. Ulicami Elbląga tradycyjnie przejdą procesje. Zobacz zdjęcia z jednej z nich.

- Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować – tak od religijnej strony dzisiejszą uroczystość opisuje strona brewiarz.pl.

Z świętowaniem Bożego Ciała nieodłącznie wiążą się procesje. Jak będą wyglądać tego roku w Elblągu? informacje są zawarte w poniższej tabeli.

 


A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Boże Ciało.10 procesji przez miasto
Boże Ciało.10 procesji przez miasto
Boże Ciało.10 procesji przez miasto
Boże Ciało.10 procesji przez miasto

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • O 100-tej ma być ulewny deszcz, a więc zobaczymy jaka jest moc najwierniejszych ?
  • Tradycja to tradycja
  • Dzwony zabiły. Zabiły dzwony w ten niezwykły czwartek Jezus nam przyszedł w odwiedziny rusza procesja Bożego Ciała idą powoli całe rodziny Radość na twarzach ich się maluje i niosą w rękach kwiaty a każdy bukiet jest z polnych kwiatów niezwykły przebogaty, Złożą go Panu na ołtarzu dosłownie za chwil parę kwiaty zebrane z polskiej ziemi dla Pana na ofiarę. Czuję kadzidła wonny zapach i blask monstrancji w blasku słońca klękają ludzie przed jej obliczem wciąż idą tłumy ciągną bez końca. Pod baldachimem kapłan kroczy w monstrancji niesie Ciało Boże słońce oświetla złotą monstrancję i ciepło jest na dworze. Bądź pozdrowione Boże Ciało w dymie kadzideł w blasku złota Klękają ludzie w obliczu Pana dla niego dziś ta Golgota. Sypią kwiatuszki śliczne dziewczynki mijając kolejne stacje widać wzruszenie na ludzkich twarzach i pełna adorację. A te dziewczynki są jak aniołki mają prześliczne białe sukienki na piersi koszyczki z kwiatkami małe niezwykłe całe białe. Z ściśniętych gardeł śpiew się wyrywa i słychać modlitwę kapłana kolejna stacja znak krzyża na czole klękamy na kolana. I czuję w tej chwili że Bóg idzie z nami monstrancja błyszczy w blasku słońca jak okiem sięgnąć idzie procesja długa poważna i bez końca. Henryk Siwakowski.
  • Zabłysła monstrancja Zadrżała ziemia zabłysły monstrancje w procesjach Bożego Ciała ze śpiewem na ustach w wielkiej modlitwie ruszyła procesją Polska cała. Z pokorą w sercu ugięły się kolana serca zabiły uroczyście i poszły tłumy towarzyszyć panu w celebrze i kapłanów asyście. Dziewczęce ręce sypnęły kwiatki całe kwieciste kobierce dzwonią dzwoneczki przy każdej stacji i każdy w pokucie uderza się w serce. Kolejna stacja kolejna modlitwa kolejne do pana przesłanie od powietrza głodu ognia i wojny uchroń nas panie. Znów błysk monstrancji i zapach kadzidła przed nami kolejna stacja i droga jest tak uroczyście i podniośle czujemy w sercach obecność boga. Wciąż idą tłumy całe rodziny by ujrzeć dziś pana oblicze z otwartym sercem w wielkiej pokorze tak wielkie że ich nie zliczę. A bóg idzie z nami lśni w słońcu monstrancja a za nim ludzkie gremia witają go kwiaty ptaki na drzewach i cała Polska ziemia. Henryk Siwakowski.
  • 364 tysiace polskich dzieci zyje w skrajnym ubostwie i czas aby elyty rządzące tym się zajęły, a kościół zamiast polityką zajął się pomocą !!! To jego główna rola! A nie uprawianie polityki !
  • Pokazówka
  • Czas najwyższy, aby jeden z rodziców pracował, aby dostać 800 plus, tak jak to mają cudzoziemcy w Polsce. A nie życie na zasiłkach ile się da, nie mówiąc o tym, że dzieci z tych pieniędzy nie wszystkie korzystają, bo tatuś z namusią mają " inne potrzeby " Czas skończyć z tym rozdawnictwem, do roboty!
  • W Elbingu też był przemarsz
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    3
    9
    Dawno temu w Elblągu(2026-06-04)
  • Wspaniala okazja, aby się pokazać, polansować, odstawić jak stróż w Boże Ciało, teraz lans, fotki to stały element życia aby poczuć się lepiej
  • Marsz poparcia dla facetów z pokusami
  • Jak nazwiesz marsze lgbt.
  • @O 100- chciałeś być złośliwy i nie wyszło. Nie ma 100 godziny!Pozdrawiam i życzę słonecznego dnia.
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