Elbląg 1710 - miasto w ogniu historii: rekonstrukcja historyczna z Garnizonem Gdańsk

 Elbląg, Elbląg 1710 - miasto w ogniu historii: rekonstrukcja historyczna z Garnizonem Gdańsk
Przenieśmy się do czasów Wielkiej Wojny Północnej i zobaczmy na własne oczy, jak wyglądało jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń w dziejach miasta. 8 lutego 1710 roku Elbląg, broniony przez Szwedów, został zdobyty przez wojska rosyjskie w jednym z ostatnich w Europie szturmów przeprowadzonych bez użycia artylerii. W sobotę, 21 lutego ta historia ożyje dzięki rekonstruktorom z grupy Garnizon Gdańsk. Czeka nas dzień pełen emocji, ruchu, dźwięków dawnej epoki i żywej historii – to nie będzie „cicha lekcja”, tylko prawdziwe widowisko. Wstęp wolny.

Program wydarzenia:

10:00 – Przemarsz z dziedzińca Biblioteki Elbląskiej pod Bramę Targową

10:30 – Inscenizacja zajęcia miasta przez Szwedów (pod Bramą Targową)

11:30 – Otwarcie strefy edukacyjnej (Sala „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej)

 

W strefie edukacyjnej przez cały czas trwania wydarzenia:

- stanowisko chirurga wojskowego;

- warsztat krawiecki;

- warsztat haftu historycznego;

- stoisko kupców i marynarzy;

- prezentacja sprzętu i wyposażenia żołnierskiego;

- nauka tańca historycznego;

- pokaz mundurów i strojów z epoki.

 

Prelekcje historyczne:

Bitwa o Elbląg w 1710 roku – miasto między imperiami;

Elbląg na szlakach handlowych Europy;

14:00 – Inscenizacja bitwy przy bramie dziedzińca Biblioteki Elbląskiej.

To wydarzenie dla całych rodzin, pasjonatów historii i wszystkich ciekawych przeszłości miasta.

Przyjdźcie zobaczyć historię, którą zwykle znamy tylko z książek – tu będzie słychać kroki żołnierzy, zobaczycie stroje z epoki i poczujecie atmosferę dawnego Elbląga

 

Organizatorzy:

Garnizon Gdańsk

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska

