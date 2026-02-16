Elbląg 1710 - miasto w ogniu historii: rekonstrukcja historyczna z Garnizonem Gdańsk
Przenieśmy się do czasów Wielkiej Wojny Północnej i zobaczmy na własne oczy, jak wyglądało jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń w dziejach miasta. 8 lutego 1710 roku Elbląg, broniony przez Szwedów, został zdobyty przez wojska rosyjskie w jednym z ostatnich w Europie szturmów przeprowadzonych bez użycia artylerii. W sobotę, 21 lutego ta historia ożyje dzięki rekonstruktorom z grupy Garnizon Gdańsk. Czeka nas dzień pełen emocji, ruchu, dźwięków dawnej epoki i żywej historii – to nie będzie „cicha lekcja”, tylko prawdziwe widowisko. Wstęp wolny.
Program wydarzenia:
10:00 – Przemarsz z dziedzińca Biblioteki Elbląskiej pod Bramę Targową
10:30 – Inscenizacja zajęcia miasta przez Szwedów (pod Bramą Targową)
11:30 – Otwarcie strefy edukacyjnej (Sala „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej)
W strefie edukacyjnej przez cały czas trwania wydarzenia:
- stanowisko chirurga wojskowego;
- warsztat krawiecki;
- warsztat haftu historycznego;
- stoisko kupców i marynarzy;
- prezentacja sprzętu i wyposażenia żołnierskiego;
- nauka tańca historycznego;
- pokaz mundurów i strojów z epoki.
Prelekcje historyczne:
Bitwa o Elbląg w 1710 roku – miasto między imperiami;
Elbląg na szlakach handlowych Europy;
14:00 – Inscenizacja bitwy przy bramie dziedzińca Biblioteki Elbląskiej.
To wydarzenie dla całych rodzin, pasjonatów historii i wszystkich ciekawych przeszłości miasta.
Przyjdźcie zobaczyć historię, którą zwykle znamy tylko z książek – tu będzie słychać kroki żołnierzy, zobaczycie stroje z epoki i poczujecie atmosferę dawnego Elbląga
Organizatorzy:
Garnizon Gdańsk
Biblioteka Elbląska im. C. Norwida