Fotka Stycznia: Zima w mieście

Fotką Miesiąca za styczeń 2026 roku zostało zdjęcie o tytule „Zima w mieście". Otrzymało najwięcej głosów konkursowego jury, w nagrodę autor/autorka otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy!

Na styczniową edycję konkursu Fotka Miesiąca wpłynęło 56 zdjęć. W naszym konkursie specjalnym pod uwagę braliśmy tylko te fotki, które wyszły z poczekalni i związane były z Elblągiem. Wygrała fotka z tytułem "Zima w mieście", wykonana w parku Traugutta, która otrzymała trzy głosy wśród pięcioosobowego jury. Rywalizacja tym razem była bardzo zacięta, druga brana pod uwagę przez jury fotka otrzymała dwa głosy.

- W styczniu Czytelnicy nadesłali wiele ciekawych zdjęć i wybór był dość trudny. "Zima w mieście" urzekła nas piękną scenerią, ciekawym kadrem. Chyba wielu z nas lubi taki obraz zimy zaprezentowany na zwycięskiej fotografii - uzasadnia Anna Dembińska, fotoreporterka portEl.pl

W nagrodę autor/autorka otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy! Prosimy o mailowy kontakt z redakcją - redakcja@portel.pl

Laureatów nagród specjalnych (od stycznia do grudnia 2026 r.) wybiera jury w składzie: Włodek Gęsicki, wydawca portEl.pl i przewodniczący jury, Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl, Magdalena Tomaszewska, dyrektor Biura Prezydenta Miasta, Jacek Żukowski z Zespołu Prasowego Biura Prezydenta Miasta oraz Anna Dembińska, fotoreporter portEl.pl. Nagrody specjalne mogą, ale nie muszą pokrywać się z „Fotką miesiąca”. Regulamin specjalnej edycji konkursu Fotka Miesiąca znajdziecie tutaj.

Co miesiąc laureat konkursu będzie otrzymywał 500 zł, a na wernisażu Fotka Miesiąca ogłosimy laureata Fotki Roku, który otrzyma 3000 zł! Wszystkie nagrody ustanowił prezydent Elbląga Michał Missan.

Środki przekazywane przez prezydenta Elbląga w całości przeznaczone są na nagrody dla naszych Czytelników