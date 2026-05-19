Jak odzyskać siebie? – o kobiecej twarzy depresji. Spotkanie z Małgorzatą Serafin

W poniedziałek, 25 maja, o godz. 18 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z Małgorzatą Serafin – prezenterką telewizyjną, dziennikarką i autorką książki „Jak odzyskać siebie. Kobieca twarz depresji”, która w swojej pracy i działalności medialnej przełamuje tabu dotyczące zdrowia psychicznego, szczególnie doświadczeń kobiet. Spotkanie organizowane jest we współpracy Biblioteki Elbląskiej z Fundacją ODWA. Rozmowę poprowadzi Magda Ogrodowczyk – prezeska Fundacji. Wstęp wolny.

Czy można na nowo odnaleźć siebie po doświadczeniu depresji, lęku i kryzysu psychicznego? Jak rozpoznać moment, w którym „radzenie sobie” przestaje działać, a zaczyna się potrzeba zmiany? To spotkanie będzie rozmową o depresji bez uproszczeń i bez wstydu – o tym, co niszczy, ale też o tym, co może pomóc odzyskać równowagę i poczucie sprawczości. O uważności, leczeniu, relacjach i o tym, jak w dzisiejszym świecie nie zgubić siebie.

Małgorzata Serafin – prezenterka telewizyjna, dziennikarka newsowa. Pracowała w TVP INFO, TVP1, Superstacji i Wirtualnej Polsce. Prowadzi videopodcast BEZ FARBOWANIA, w którym rozmawia z osobami zmagającymi się z depresją, zaburzeniami odżywiania, nerwicą lękową, uzależnieniami, chorobą afektywną dwubiegunową, z ludźmi doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów psychicznych. Sama też dzieli się doświadczeniem depresji i zaburzeń lękowych. Rozmawia o leczeniu, terapii, o tym co szkodzi, a co pomaga utrzymać psychiczną równowagę w dzisiejszym świecie. Szczerze. Bez farbowania. Autorka podcastu „W Czułym Zwierciadle” m.in. o DDA, uzależnieniach o dorosłych w spektrum autyzmu i z ADHD zrealizowanego dla miesięcznika „Zwierciadło”. Autorka książki “Jak odzyskać siebie. Kobieca twarz depresji”. Współautorka wraz z Markiem Sekielskim książki „JEST OK. To dlaczego nie chcę żyć?”.