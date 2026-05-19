Rekrutacja do Liceum Sztuk Plastycznych

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym zaprasza do sprawdzenia informacji dotyczących rekrutacji. - Poszukujemy osób z wrażliwością, zaangażowaniem, pomysłami, odwagą, chcących się rozwijać - czytamy w komunikacie szkoły.

Drodzy Ósmoklasiści i Rodzice, Opiekunowie,

Kandydaci do LSP, przed Wami ważny moment. Wybór szkoły średniej to nie tylko kolejny etap edukacji, ale też krok w stronę pasji, rozwoju i własnej drogi.

Wiemy, że przed egzaminami do Liceum Sztuk Plastycznych może pojawić się sporo pytań. Dlatego zebraliśmy w jednym miejscu najważniejsze informacje: zakres egzaminów, zasady rekrutacji oraz wskazówki, jak się przygotować.

Zajrzyjcie — to dobry sposób, żeby spokojnie ułożyć sobie plan działania:

https://liceumplastyczne.elblag.com.pl/egzaminy-wstepne-zakres-i-zasady/

Ważna sprawa organizacyjna. Rekrutacja do Plastyka wygląda inaczej niż w większości szkół:

nie korzystamy z elektronicznego systemu,

dokumentów nie wysyła się online,

dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub wysłać poczta tradycyjną na adres szkoły: Liceum Sztuk Plastycznych ul. Szafirowa 12, 82-310 Gronowo Górne

Dla wielu z Was to nowość, dlatego mówimy o tym już teraz, żeby uniknąć nerwów i bieganiny na ostatnią chwilę.

Liceum Sztuk Plastycznych to nie tylko artystyczna atmosfera i kreatywna przestrzeń. To też konkret na przyszłość. U nas:

zdobywacie wykształcenie średnie i przygotowanie do matury,

równolegle uzyskujecie kwalifikacje zawodowe i tytuł plastyka.

To połączenie realizowane jest w szkołach artystycznych prowadzonych i współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła artystyczna to start w stronę sztuki, projektowania, fotografii, rzeźby, grafiki czy architektury wnętrz. Zamiłowanie do sztuki warto rozwijać, wspierać swoje talenty w artystycznej szkole, rozwijać je i wzmacniać pracą warsztatową. Początki nie zawsze są łatwe po zmianie szkoły, to zupełnie naturalne. Ale... “im dalej w las - tym więcej drzew”... zapraszamy do tej drogi.

Poszukujemy osób z wrażliwością, zaangażowaniem, pomysłami, odwagą, chcących się rozwijać. Każdy kiedyś zaczynał. Czekamy na Was w Liceum Sztuk Plastycznych i trzymamy kciuki za wszystkich kandydatów. Niech czas przygotowań będzie spokojny, twórczy i pełen wiary we własne możliwości.