Rekrutacja do Liceum Sztuk Plastycznych
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym zaprasza do sprawdzenia informacji dotyczących rekrutacji. - Poszukujemy osób z wrażliwością, zaangażowaniem, pomysłami, odwagą, chcących się rozwijać - czytamy w komunikacie szkoły.
Drodzy Ósmoklasiści i Rodzice, Opiekunowie,
Kandydaci do LSP, przed Wami ważny moment. Wybór szkoły średniej to nie tylko kolejny etap edukacji, ale też krok w stronę pasji, rozwoju i własnej drogi.
Wiemy, że przed egzaminami do Liceum Sztuk Plastycznych może pojawić się sporo pytań. Dlatego zebraliśmy w jednym miejscu najważniejsze informacje: zakres egzaminów, zasady rekrutacji oraz wskazówki, jak się przygotować.
Zajrzyjcie — to dobry sposób, żeby spokojnie ułożyć sobie plan działania:
https://liceumplastyczne.elblag.com.pl/egzaminy-wstepne-zakres-i-zasady/
Ważna sprawa organizacyjna. Rekrutacja do Plastyka wygląda inaczej niż w większości szkół:
- nie korzystamy z elektronicznego systemu,
- dokumentów nie wysyła się online,
- dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub wysłać poczta tradycyjną na adres szkoły: Liceum Sztuk Plastycznych ul. Szafirowa 12, 82-310 Gronowo Górne
Dla wielu z Was to nowość, dlatego mówimy o tym już teraz, żeby uniknąć nerwów i bieganiny na ostatnią chwilę.
Liceum Sztuk Plastycznych to nie tylko artystyczna atmosfera i kreatywna przestrzeń. To też konkret na przyszłość. U nas:
- zdobywacie wykształcenie średnie i przygotowanie do matury,
- równolegle uzyskujecie kwalifikacje zawodowe i tytuł plastyka.
To połączenie realizowane jest w szkołach artystycznych prowadzonych i współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła artystyczna to start w stronę sztuki, projektowania, fotografii, rzeźby, grafiki czy architektury wnętrz. Zamiłowanie do sztuki warto rozwijać, wspierać swoje talenty w artystycznej szkole, rozwijać je i wzmacniać pracą warsztatową. Początki nie zawsze są łatwe po zmianie szkoły, to zupełnie naturalne. Ale... “im dalej w las - tym więcej drzew”... zapraszamy do tej drogi.
Poszukujemy osób z wrażliwością, zaangażowaniem, pomysłami, odwagą, chcących się rozwijać. Każdy kiedyś zaczynał. Czekamy na Was w Liceum Sztuk Plastycznych i trzymamy kciuki za wszystkich kandydatów. Niech czas przygotowań będzie spokojny, twórczy i pełen wiary we własne możliwości.