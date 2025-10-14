Jak sobie radzić z trudnymi emocjami: spotkanie z Jarosławem Gibasem

We wtorek, 21 października o godz. 18 gościem Biblioteki Elbląskiej będzie Jarosław Gibas – autor książek z obszaru inteligencji emocjonalnej. Spotkanie dotyczyć będzie trudnych emocji i sposobów radzenia sobie z nimi. Wstęp wolny.

Jarosław Gibas – pisarz, socjolog, dziennikarz, trener umiejętności miękkich i youtuber. W głównym zakresie jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z inteligencją emocjonalną, technikami mindfulness i budowaniem relacji. Jest autorem wielu książek m.in. „Święty spokój. Instrukcja obsługi emocji”, „Życie. Następny poziom”, „Motocyklizm. Droga do mindfulness”, „Totem. Jak zbudować poczucie własnej wartości? Instrukcja obsługi”, „Psychopata w pracy, w rodzinie i wśród znajomych. Instrukcja obsługi”, „Nie daj sobie spieprzyć życia”, „Nie daj sobie wejść na głowę. Jak pozostać sobą w kulturze zapier**lu”, „Narcyz. Jak nie dać się skrzywdzić i jak nie krzywdzić innych”, „Manipulator. Rozpoznaj, kto Tobą manipuluje, i naucz się przed tym bronić”, „Przemoc psychiczna. Jak ją rozpoznać i się przed nią bronić” (z Dorotą Mrówką). Jest bardzo popularny ze swojej działalność w Internecie. Na YouTube regularnie udostępnia kilkunastominutowe wykłady, które skupiają się na inteligencji emocjonalnej i zdolnościach interpersonalnych.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Światy wewnętrzne – półka z książkami self-help” z programu Partnerstwo dla Książki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.