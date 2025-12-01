Ceny mieszkań w Elblągu przebiły sufit

Nawet ponad 18 tysięcy złotych kosztuje metr kwadratowy mieszkania w stanie deweloperskim w Elblągu. By cieszyć się mieszkaniem z widokiem na rzekę, w sercu starówki, trzeba zapłacić nawet 2,5 mln złotych! Chętnych nie brakuje.

Mieszkanie za ponad 2,5 mln zł to jedna z ofert w kamienicy, która ma powstać na rogu bulwaru Zygmunta Augusta i ul. Św. Ducha. Powstanie tu 25 mieszkań, których ceny mogą zawrócić w głowie. Za metr kwadratowy trzeba zapłacić od 12 do ponad 18 tysięcy złotych. Najmniejszy lokal w ofercie (40-metrowy) to koszt pół miliona złotych, najdroższy – prawie 160-metrowy kosztuje ponad 2,5 mln zł.

Deweloper – elbląska firma Mytych – na swojej stronie internetowej informuje, że trzy lokale już sprzedał, a sześć jest zarezerwowanych. Najdroższy czeka jeszcze na kupca.

(fot. wizualizacja dewelopera)

Na terenie budowy trwają prace przygotowawcze. Kamienica będzie miała sześć kondygnacji, garaż podziemny, na parterze będą trzy lokale usługowe. Zgodę na lokalizację inwestycji na podstawie ustawy lex deweloper Rada Miejska w Elblągu wyraziła w czerwcu 2025 r., pozwolenie na budowę wydaje wojewoda pomorski, wniosek dewelopera jest obecnie procedowany.

Firma Mytych kupiła działkę na rogu ul. Św. Ducha i bulwaru Zygmunta Augusta od miasta w 2023 roku za 990 tys. zł netto. Autorem koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dotyczącej zabudowy tego kwartału starówki jest elbląska pracownia Euro-Projekt Grzegorz Latecki. Nowy budynek ma mieć nazwę Promenada.