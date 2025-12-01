UWAGA!

----

Ceny mieszkań w Elblągu przebiły sufit

(fot. Anna Dembińska)

Nawet ponad 18 tysięcy złotych kosztuje metr kwadratowy mieszkania w stanie deweloperskim w Elblągu. By cieszyć się mieszkaniem z widokiem na rzekę, w sercu starówki, trzeba zapłacić nawet 2,5 mln złotych! Chętnych nie brakuje.

Mieszkanie za ponad 2,5 mln zł to jedna z ofert w kamienicy, która ma powstać na rogu bulwaru Zygmunta Augusta i ul. Św. Ducha. Powstanie tu 25 mieszkań, których ceny mogą zawrócić w głowie. Za metr kwadratowy trzeba zapłacić od 12 do ponad 18 tysięcy złotych. Najmniejszy lokal w ofercie (40-metrowy) to koszt pół miliona złotych, najdroższy – prawie 160-metrowy kosztuje ponad 2,5 mln zł.

Deweloper – elbląska firma Mytych – na swojej stronie internetowej informuje, że trzy lokale już sprzedał, a sześć jest zarezerwowanych. Najdroższy czeka jeszcze na kupca.

(fot. wizualizacja dewelopera)

Na terenie budowy trwają prace przygotowawcze. Kamienica będzie miała sześć kondygnacji, garaż podziemny, na parterze będą trzy lokale usługowe. Zgodę na lokalizację inwestycji na podstawie ustawy lex deweloper Rada Miejska w Elblągu wyraziła w czerwcu 2025 r., pozwolenie na budowę wydaje wojewoda pomorski, wniosek dewelopera jest obecnie procedowany.

Firma Mytych kupiła działkę na rogu ul. Św. Ducha i bulwaru Zygmunta Augusta od miasta w 2023 roku za 990 tys. zł netto. Autorem koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dotyczącej zabudowy tego kwartału starówki jest elbląska pracownia Euro-Projekt Grzegorz Latecki. Nowy budynek ma mieć nazwę Promenada.

RG

A moim zdaniem...

  • Moim zdaniem będzie to najgorsze miejsce w elblągu że względu na korki z dojazdem....
  • Odkrywki Archeologiczne znajdują się pod ziemią na terenie całej starówki i to nie powinno nikogo dziwić, skoro są plany budownictwa Elbląga z przed zrównania z ziemią to o jakich niespodziankach mówimy ? Podobnie z terenem obok, pod osiedle ! Wykopali, zasypali i czekają a kasa poszła bo nikt tego darmo nie robił. Nie trzeba być w temacie ale jako budowlaniec od 45 lat miałem świadomość że wykop cztery metry to odbieranie studni, mowa o wodach głębinowych które bedą na powierzchni i tak się stało bo projektant nie przewidział ? Kasy nie wziął ? Teraz czekają od roku aż woda wyparuje ? Dla mnie logicznym faktem jest że bez pali nie powstanie budynku a więc po co było to kopanie ? Tak kolejni kradną publiczne pieniądze z budżetu. Żeby było jasne nie pisze o tym względem tradycyjnych wymianek politycznych tylko jako stary z kwalifikacjami mistrza budowlaniec.
  • Jakie korki w Elblągu? byłeś kiedyś w Gdańsku?
  • Ceny powinny być dostosowane do lokalnego rynku - jakoś z zarobkami nie ma problemu z dostosowaniem do lokalnych warunków. Mak za mieszkanie w Elblągu to 7 tys. za metr. Ceny są niestety sztucznie zawyżane i nikt z tym nic nie robi. Wszak dveloperzy czy agenci nieruchomości muszą jakoś się "dorobić" na mieszkańcach.
    Dziki lokator(2025-12-01)
  • No przecież w Elblągu wysokie zarobki, wielki port, kopalnie złota i uranu, mnóstwo zakładów pracy, wielką metropolia stąd te ceny. Oczywiście sarkazm. Ceny mieszkań z kosmosu w tym smutnym mieście bez perspektyw.
    Sarkastyczny(2025-12-01)
  • Graż podziemny na starówce to proszenie się o kłoppoty.... już jeden jest i jest zagrzybiały zamokniety i śmeirdzący
    sdfgdfgh(2025-12-01)
