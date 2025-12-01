UWAGA!

Z garażu do mieszkania. Po naszym artykule jest pomoc dla pana Ryszarda!

 Elbląg, Dzięki ERKON pan Ryszard ma dach nad głową,
Dzięki ERKON pan Ryszard ma dach nad głową, fot. Anna Dembińska

Pan Ryszard od kwietnia mieszkał w nieogrzewanym garażu, bez bieżącej wody. 70-letni mężczyzna jest po operacji serca, ma też inne, związane ze swoim wiekiem schorzenia. Po naszej publikacji niemal natychmiast otrzymał niezbędną pomoc.

Miesiąc temu opisywaliśmy historię pana Ryszarda z Elbląga, który przez niemal pół roku mieszkał w garażu, bez ogrzewania i bieżącej wody. O tym, jak doszło do tego, że mężczyzna znalazł się w tak trudnej sytuacji, przeczytacie w naszym artykule.

Do naszej redakcji pan Ryszard przyszedł, szukając pomocy przy wynajęciu pokoju, w którym mógłby zamieszkać. Pieniądze, jakimi dysponuje, nie wystarczają na samodzielną dzierżawę mieszkania.

- Emeryt, a do tego bezdomny - nikt nie chce takiego lokatora. Ludzie wolą wynająć pokój studentom czy osobom pracującym, ewentualnie firmie – mówił nam wówczas.

  Elbląg, Takie warunki miał w garażu pan Ryszard,
Takie warunki miał w garażu pan Ryszard, fot. Anna Dembińska

Po naszej publikacji pan Ryszard otrzymał bardzo szybko pomoc od Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu „Mosty Wspólnoty”, współfinansowanego przez Unię Europejską, ma nie tylko dach nad głową, ale też kompleksowe wsparcie i realne perspektywy na zmianę swojej sytuacji. Dzięki temu projektowi ERKON może pomagać osobom w kryzysie bezdomności. Otrzymują one wsparcie w zakresie: mieszkania z zakwaterowaniem, wsparcie psychologa, prawnika, specjalisty ds. włączenia społecznego – asystenta osoby w kryzysie bezdomności.

Pan Ryszard otrzymał również pomoc od Elbląskiego Centrum Usług Społecznych – korzysta z posiłków w ZAZ Elblążanka.

- Dziękuję wszystkim ludziom o wielkich sercach za okazaną pomoc materialną i duchową. Dziękuję organizacji ERKON za użyczenie pokoju w lokalu mieszkalnym i pomoc psychologiczną. Tacy ludzie swoją życzliwością dają nadzieję potrzebującym - powiedział nam pan Ryszard, gdy dzisiaj go odwiedziliśmy.

My również dziękujemy wszystkim Czytelnikom, którzy oferowali pomoc bohaterowi naszego artykułu. Odebraliśmy dużo telefonów i maili w tej sprawie!

Anna Dawid

  • Miło czytać takie informacje. Jest grupa ludzi którzy zasługują na pomoc społeczną. Wstyd jest że są i tacy żerujący na dobroci.
    Markkol1(2025-12-01)
