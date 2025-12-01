Z garażu do mieszkania. Po naszym artykule jest pomoc dla pana Ryszarda!

Pan Ryszard od kwietnia mieszkał w nieogrzewanym garażu, bez bieżącej wody. 70-letni mężczyzna jest po operacji serca, ma też inne, związane ze swoim wiekiem schorzenia. Po naszej publikacji niemal natychmiast otrzymał niezbędną pomoc.

Miesiąc temu opisywaliśmy historię pana Ryszarda z Elbląga, który przez niemal pół roku mieszkał w garażu, bez ogrzewania i bieżącej wody. O tym, jak doszło do tego, że mężczyzna znalazł się w tak trudnej sytuacji, przeczytacie w naszym artykule.

Do naszej redakcji pan Ryszard przyszedł, szukając pomocy przy wynajęciu pokoju, w którym mógłby zamieszkać. Pieniądze, jakimi dysponuje, nie wystarczają na samodzielną dzierżawę mieszkania.

- Emeryt, a do tego bezdomny - nikt nie chce takiego lokatora. Ludzie wolą wynająć pokój studentom czy osobom pracującym, ewentualnie firmie – mówił nam wówczas.

Takie warunki miał w garażu pan Ryszard, fot. Anna Dembińska

Po naszej publikacji pan Ryszard otrzymał bardzo szybko pomoc od Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu „Mosty Wspólnoty”, współfinansowanego przez Unię Europejską, ma nie tylko dach nad głową, ale też kompleksowe wsparcie i realne perspektywy na zmianę swojej sytuacji. Dzięki temu projektowi ERKON może pomagać osobom w kryzysie bezdomności. Otrzymują one wsparcie w zakresie: mieszkania z zakwaterowaniem, wsparcie psychologa, prawnika, specjalisty ds. włączenia społecznego – asystenta osoby w kryzysie bezdomności.

Pan Ryszard otrzymał również pomoc od Elbląskiego Centrum Usług Społecznych – korzysta z posiłków w ZAZ Elblążanka.

- Dziękuję wszystkim ludziom o wielkich sercach za okazaną pomoc materialną i duchową. Dziękuję organizacji ERKON za użyczenie pokoju w lokalu mieszkalnym i pomoc psychologiczną. Tacy ludzie swoją życzliwością dają nadzieję potrzebującym - powiedział nam pan Ryszard, gdy dzisiaj go odwiedziliśmy.

My również dziękujemy wszystkim Czytelnikom, którzy oferowali pomoc bohaterowi naszego artykułu. Odebraliśmy dużo telefonów i maili w tej sprawie!