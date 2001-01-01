„Król Warmii i Saturna” – spotkanie z Joanną Wilengowską

W środę, 17 września o godzinie 18 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się spotkanie z Joanną Wilengowską, pisarką i dziennikarką, autorką głośnej książki „Król Warmii i Saturna”, która już zdobyła Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii esej, wyróżnienie specjalne w Literackiej Nagrodzie Warmii i Mazur „Wawrzyn” oraz znalazła się w ścisłej siódemce Nagrody Europy Środkowej Angelus. Wstęp wolny.

Po osiemnastu latach od wydania „Zębów” Joanna Wilengowska powróciła z książką niezwykle osobistą i jednocześnie głęboko zakorzenioną w historii oraz kulturze regionu. „Król Warmii i Saturna” to warmińska opowieść rodzinna o pamięci, tożsamości i relacji ojca i córki. Autorzy opisu wydawniczego piszą o ojcu – „Królu Warmii i Saturna, Strażniku Mitów i Pieczęci, Gbura z Gburów, warmioku fest, w którym stężenie warmińskości nasila się z wiekiem” – oraz o córce, która, choć jako jedna ze stu czterdziestu ośmiu osób zadeklarowała w ostatnim spisie narodowość warmińską, wciąż próbuje zrozumieć, czym jest dla niej mała ojczyzna.

Akcja książki toczy się na jedenastym piętrze olsztyńskiego wieżowca z wielkiej płyty, w kuchni przy stole, w drodze do sklepu. Rozgrywa się dziś, wczoraj, kilkadziesiąt lat temu – w polszczyźnie, niemczyźnie i warmińszczyźnie. To opowieść pełna nostalgii, humoru, miłości i nieuchronnego pośpiechu, bo czas, jak przypomina autorka, nieubłaganie dobiega końca.

Spotkanie poprowadzi Dominik Żyłowski.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Bliskie strony: historie rodzinne, biografie, autobiografie, dzienniki” dofinansowanego z programu Promocja czytelnictwa 2025 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

