Książki, które pomagają: warsztaty dla dzieci w wieku 4-7 w Bulaju

Począwszy od 20 września, zapraszamy najmłodszych czytelników (w wieku 4-7 lat wraz z rodzicami/opiekunami) do Biblioteki Młodego Czytelnika Bulaj na cykl kreatywnych warsztatów z książką. Spotkania będą okazją do wspólnego czytania, rozmów i twórczych zabaw, które pomogą dzieciom lepiej zrozumieć siebie i innych. Każde warsztaty inspirowane są wyjątkową książką obrazkową i poruszają ważne tematy – od różnorodności i akceptacji, przez ciałopozytywność i odkrywanie własnych mocnych stron, aż po rozpoznawanie emocji. Poprowadzi je Katarzyna Domańska – miłośniczka i znawczyni literatury dziecięcej. Obowiązują zapisy.

Program warsztatów:

20 września, godz. 12:00-13:00

Jesteśmy tacy sami, ale różni! Empatyczne warsztaty z książką „Wszyscy się liczą”

W czasie spotkania dzieci poznają książkę, która w przystępny sposób opowiada o różnorodności i wyjątkowości każdego z nas. Warsztaty pozwolą młodym uczestnikom zrozumieć, jak różne są nasze cechy, pasje, wygląd czy zachowania, a jednocześnie jak bardzo jesteśmy podobni w emocjach i potrzebach.

Podczas warsztatów dzieci wezmą udział w interaktywnych ćwiczeniach, które pomogą im lepiej zrozumieć pojęcie empatii. Będziemy rozmawiać o akceptacji, tolerancji i szacunku dla innych, a także o tym, jak ważne jest dostrzeganie zarówno podobieństw, jak i różnic wśród ludzi.

4 października, godz. 12:00-13:00

Wszyscy jesteśmy piękni! Ciałopozytywne warsztaty z książką „Cześć, ciało!” Elise Gravel

W trakcie warsztatów sięgniemy po książkę, która w radosny i kolorowy sposób pokazuje, że każde ciało – niezależnie od kształtu, rozmiaru czy wyglądu – jest wyjątkowe i zasługuje na szacunek.Podczas spotkania porozmawiamy o tym, że nasze ciała się różnią i jak ważne akceptowanie siebie takim, jakim się jest, że nie ma jednego „idealnego” ciała – każdy z nas jest piękny na swój sposób!

15 listopada, godz. 12:00-13:00

Fajnie jest być mną! Warsztaty z książką „Już nie chce być wiewiórką” Oliviera Talleca

Znacie dowcipne książki obrazkowe francuskiego autora Oliviera Talleca o pewnej przekornej i nienasyconej wiewiórce? Jej ilustrowane przygody są dla czytelnika źródłem rozrywki, ale też refleksji nad ludzkimi słabościami, nad istotą przyjaźni i nad własną tożsamością. Podczas warsztatów inspirowanych serią wspólnie przeczytamy książkę „Już nie chcę być wiewiórką” i zastanowimy się nad tym, jakie mamy mocne strony. Porozmawiamy, jakie umiejętności wyróżniają każdego i każdą z nas umiejętności i co to znaczy być sobą, a potem metodą kolażu stworzymy las pełen dziwnych zwierząt, które postanowiły zostać kimś innym.

13 grudnia, godz. 12:00-13:00

Uczuciowe warsztaty z książką „Co robią uczucia?” Tiny Oziewicz

Podczas zabawnych i twórczych zajęć z książką, dzieci poznają różne emocje, dowiedzą się, jak je nazywać i kiedy się pojawiają. Będziemy bawić się w kalambury, rysować, a także tworzyć własne ilustracje do książki i zastanawiać się nad dalszymi przygodami jej bohaterów. To doskonała okazja, by rozwijać umiejętności emocjonalne i społeczne, a także pobudzić wyobraźnię maluchów!

Katarzyna Domańska – miłośniczka i znawczyni literatury dziecięcej, którą pasjami czyta, tłumaczy i promuje. Animatorka i pasjonatka spotkań z dziećmi i książkami (najlepiej na raz!). Wykładowczyni literatury dziecięcej na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego i w Collegium Civitas. Członkini Polskiej Sekcji IBBY (International Board on Books for Young People). Właścicielka Agencji Promocyjnej Kaczki Katastrofy, która zajmuje się promocją ambitnej literatury dla dzieci. Przeprowadziła setki warsztatów literackich oraz plastycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także wiele szkoleń i warsztatów z animacji czytelnictwa dla nauczycieli i nauczycielek oraz bibliotekarzy i bibliotekarek w całym kraju. Prywatnie – ciocia od książek.

Więcej informacji i zapisy:

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj

ul. Zamkowa 1

tel. (55) 625 60 23