Książkomaty zagoszczą w Elblągu

Nie było przecinania wstęgi. Dziś (17 września) Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej wraz z Agatą Prystupą, dyrektorem Departamentu Kultury i Organizacji Imprez Urzędu Miejskiego oddali do użytku książkomat przy ul. Mielczarskiego.

Książkomat zastąpił zlikwidowaną rok temu filię Biblioteki Elbląskiej na Zatorzu.

- Cały czas krążyło, że filia na Mielczarskiego została zlikwidowana ze względów finansowych. Nie, [została zlikwidowana – przyp. SM] z powodów technicznych, cywilizacyjnych. Filia, która miała 40 metrów nie nadawała się do użytku i normalnej pracy. Wszystko to, co było na filii, będzie dostępne w książkomacie – wyjaśniał Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej.

Co do kwestii finansowych zacytujemy wypowiedź Agaty Prystupy z posiedzenia Komisji Kultury Sportu, Turystyki i Promocji Miasta we wrześniu ubiegłego roku podczas dyskusji nad projektem uchwały dot. likwidacji filii: „Powodem podjęcia decyzji o zawieszeniu filii były przede wszystkim wysokie koszty eksploatacyjne, jakie generowały obie placówki. Nie mogą być też one dostosowane do wymogów ustawowych jeżeli chodzi o dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.

W dalszej części swojej wypowiedzi dyrektor departamentu przedstawiła wówczas też inne przyczyny likwidacji placówki. W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy: "„Filia nrr 1 przy ul. Brzeskiej 5 o powierzchni 107,7 m2 i Filia nr 8 przy ul. Mielczarskiego 22-24 o powierzchni 52,7 m2 są zaadoptowanymi na potrzeby biblioteki mieszkaniami komunalnymi wynajmowanymi od Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu i ogrzewanymi gazem z sieci miejskiej. Ze względu na to generują wysokie koszty utrzymania, przy relatywnie niskiej efektywności."

Odpowiedź na pytanie czy koszty eksploatacyjne są czy nie są kosztami finansowymi zostawiamy naszym Czytelnikom.

Filia przy ul Mielczarskiego została ostatecznie zamknięta pod koniec marca 2023 r. Zapytaliśmy dlaczego nie znaleziono innego pomieszczenia na Zatorzu, w którym mogłaby funkcjonować?

fot. Sebastian Malicki

- Niech mi Pan wierzy, na Zatorzu bardzo trudno jest pomieszczenia, które byłyby w zasięgu finansowym. Szukaliśmy na różne sposoby i w różnych kierunkach. Zapewne są jakieś komercyjne, ale to już nie jest pytanie do mnie, tylko do organizatora. To organizator [w tym przypadku miasto – przyp. SM] daje bibliotece lokal – wyjaśniał dyrektor.

Książkomat zamiast filii

Książkomat na Zatorzu kosztował 113 tys. zł, został sfinansowany z dotacji przekazanej z budżetu miasta. Na razie można do niego zamawiać wyłącznie książki z Biblioteki Naukowej, Literackiej (obie na św. Ducha) i Bulaja (ul. Zamkowa). Przypomnijmy, że również do książkomatu przy ul. Hetmańskiej nie można zamawiać książek ze wszystkich filii Bibliotek. Dlaczego?

- Filia przy ul Piłsudskiego jest w trakcie remontu, materiały z filii przy ul. Słonecznej są zdeponowane, bo trwa remont. A nie będziemy wozili jednej książki z Zawady i z Jaru, nie ma to żadnego uzasadnienia – wyjaśniał Jacek Nowiński. - Myślę, że poradzimy sobie tymi książkami. Jeżeli sieć książkomatów będzie się rozszerzała, to spróbujemy robić tak, aby książki były dostępne wszędzie.

Dyrektor Jacek Nowiński zapowiedział budowę kolejnych książkomatów na terenie Elbląga.

- Na tę chwilę widzimy przyszłość dla ośmiu książkomatów i pięciu, może sześciu filii bibliotecznych - mówił Jacek Nowiński. - Widzę potrzebę na al. Grunwaldzkiej, ul. Brzeskiej lub jej okolicach, na ul. Łęczyckiej, na osiedlach, które się rozbudowują... Za chwilę będzie potrzeba na Modrzewinie, tam gdzie jest naturalny ruch miastotwórczy.

Nowe książkomaty będą powstawać w miarę możliwości finansowych biblioteki i miasta.

- Wielokrotnie ubiegamy się o środki zewnętrzne, bo są to kosztowne przedsięwzięcia. Będziemy szukać alternatywnych rozwiązań w postaci specjalnie dedykowanych programów – wyjaśniała Agata Prystupa.

Przypomnijmy, że obecnie funkcjonuje pięć filii bibliotecznych (przy al. Piłsudskiego, Lokomotywa przy ul. Ogólnej, Kostka przy ul. Wybickiego, przy ul. Słonecznej, Cyberiada przy ul. Hetmańskiej). Czy planowane jest otwarcie nowej filii?