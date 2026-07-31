Lato w mieście? Biblioteka ma na to świetny plan

Połowa wakacji to świetny moment, by przypomnieć sobie, że lato nie kończy się na dalekich podróżach. Jeśli zostajecie w mieście, zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej i jej filii, gdzie na dzieci i całe rodziny czekają kolejne bezpłatne wakacyjne zajęcia. Będą kreatywne warsztaty, planszówki, głośne czytanie, zabawy i mnóstwo okazji do wspólnego spędzenia czasu. Sprawdźcie, co przygotowaliśmy na najbliższy tydzień.

4 sierpnia (wtorek), godz. 12:00-13:30, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 – „Letnia Lokomotywa” – zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat (wstęp wolny)

programie: planszówki, łamigłówki oraz zabawy na tablicy interaktywnej.

4 sierpnia (wtorek), godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16 – Pocztówka z wakacji – zajęcia dla dzieci w wieku 6+ (obowiązują zapisy: tel. 55 611 00 66)

Połowa wakacji to dobry czas, aby stworzyć pocztówkę z odbytych lub przyszłych podróży i wędrówek. Podczas zajęć uczestnicy będą pracować metodą kolażu. Inspiracją będzie historia z książki „Dzień, w którym kredki wróciły do domu” Drewa Daywalta.

5 sierpnia (środa), godz. 11:30-13:30, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 – Wakacyjne spotkania z planszówkami (wstęp wolny)

Kostka zaprasza na spotkania z grami planszowymi, podczas których uczestnicy będą rywalizować, współpracować i odkrywać nowe gry.

5 sierpnia (środa), godz. 11:00-13:00, Filia biblioteczna Pozytywka, al. J. Piłsudskiego 17 – Misja: zmysły! – zajęcia dla dzieci w wieku 9-12 lat (wstęp wolny)

Pozytywka zaprasza na zabawy tropicieli zagadek z wykorzystaniem zmysłów. W programie: wspólna lektura, gry, zabawy i praca plastyczna.

5 sierpnia (środa), godz. 11:30, Filia biblioteczna Słoneczna, ul. Słoneczna 29 – Dyskusyjny Klub Książki Smyka dla dzieci 2-4 lata z opiekunem (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 80)

Uczestnicy wezmą udział w zabawach z książką pop-up „Rok w Dolinie Muminków”. Zajrzymy do domu Muminków!

5 sierpnia (środa), godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Abrakadabra! – zajęcia dla dzieci w wieku 7+ (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 23)

Zajęcia będą inspirowane opowieścią „Komu zupki?” Quitterie Simon.

7 sierpnia (piątek), godz. 11:00, Dziedziniec biblioteczny, ul. św. Ducha 3-7 – Głośne czytanie dla dzieci w wieku 2-6 lat wraz z opiekunem (wstęp wolny)

7 sierpnia (piątek), 11:30, Filia biblioteczna Słoneczna, ul. Słoneczna 29 – „Łapacze snów ze skarbów natury” (bez ograniczeń wiekowych, obowiązują zapisy: tel. 55 626 60 80)

Słoneczna zaprasza na kreatywne warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, podczas których uczestnicy stworzą własne łapacze snów, ozdabiając je muszlami, piórami, liśćmi, koralikami. To świetna okazja do twórczej zabawy i rozwijania wyobraźni. Jeśli masz, to zabierz ze sobą muszle, kamyki i inne wakacyjne drobiazgi.

8 sierpnia (sobota), godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – „Postaw się na moim miejscu” – warsztaty z Katarzyną Domańską dla dzieci w wieku 4-10 lat wraz z opiekunami (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 23)

Bulaj zaprasza na książkowe warsztaty o empatii z Katarzyną Domańską.